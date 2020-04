Menys novetats editorials i roses a domicili

Els carrers de les principals poblacions de l’ Alt Pirineu presenten aquest dijous una imatge totalment impròpia d’un 23 d’abril. Com a la resta del territori, la situació de confinament pel coronavirus ha impedit la celebració de la diada de Sant Jordi, almenys d’una forma similar a la d’altres anys. Algunes llibreries que venen premsa i que, per tant, tenen permís per obrir aquests dies, han aprofitat per vendre també llibres, mentre que algunes floristeries han optat per repartir roses a domicili. Els ajuntaments i les biblioteques de les poblacions més grans, mentrestant, han intentat pal·liar la buidor dels carrers amb activitats alternatives.

A Tremp, l’única llibreria que avui ha pogut vendre llibres ha estat la Bochaca, ja que també fa de quiosc. La seva propietària, Gemma Pes, ha remarcat que, “tot i que no crec que arribem a vendre ni un 20% del que podem vendre habitualment per Sant Jordi, jo tinc la gran sort que en tenir premsa he pogut obrir la botiga, i això m’està salvant”. En aquest sentit, ha admès que ha rebut moltes comandes per telèfon i correu electrònic, i creu que “la gent té ganes de celebrar Sant Jordi com sigui”. Tot i això, per evitar aglomeracions, s’ha regulat l’accés a la llibreria perquè només hi estiguessin tres persones a la vegada.

Pel que fa als llibres, Pes assegura que enguany han tingut força problemes amb la distribució i, a més, “moltes novetats que havien de sortir per Sant Jordi no han sortit”, de manera que han acabat venent bàsicament llibres que ja s’havien publicat abans del confinament. En relació amb el llibre pirinenc, enguany algunes publicacions d’editorials locals han pogut arribar a Sant Jordi in extremis, però moltes obres s’han hagut de quedar al calaix fins que la situació millori.

Un 10% de vendes respecte a un Sant Jordi normal

Pel que fa a les roses, algunes floristeries han optat per fer servei a domicili previ encàrrec. A Tremp l’única que ho ha fet ha estat Florstil, i la seva propietària, Sílvia Palacín, ha explicat que ha venut unes 200 roses. Una xifra, però, totalment diferent de la d’un Sant Jordi normal, “quan se’n venen 1.000 o fins i tot 2.000”. Tot i que aquest dijous al matí encara rebia moltes trucades d’última hora, no ha pogut acceptar més encàrrecs, ja que no ha aconseguit que li distribuïssin més roses.

Contes des del carrer i balcons decorats

Alguns ajuntaments i biblioteques, mentrestant, també han intentat posar el seu granet de sorra per contribuir a animar aquest Sant Jordi atípic. A la Seu d’Urgell i a Sort s’han fet lectures itinerants de contes per tal que es poguessin sentir des de balcons i finestres. A més, les biblioteques municipals de Puigcerdà, la Seu i Tremp han organitzat diverses activitats participatives, i s’ha demanat a la gent que els enviés fotos i vídeos relacionats amb Sant Jordi. Des de l’Ajuntament de Puigcerdà també s’ha fet difusió de les llibreries i floristeries del municipi que avui han fet servei a domicili de llibres i roses, i des de l’Ajuntament de Tremp s’ha animat a tothom a decorar els seus balcons amb motius relacionats amb la diada.