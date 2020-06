Més de 200 persones participen en la sessió en línia organitzada per la Trobada Empresarial al Pirineu

Més de 200 persones han participat aquest divendres a la tarda a la sessió en línia que ha ofert de forma gratuïta la Trobada Empresarial al Pirineu. Si la crisi de la Covid-19 no hagués obligat a posposar-la fins al 29 i 30 d'octubre, aquest divendres s'hauria celebrat a la Seu d'Urgell la primera jornada de la 31a edició de la trobada.

Per compensar part d'aquest contratemps, l'organització ha decidit dur a terme aquesta jornada en línia, amb el títol 'Del sotrac a l'impuls econòmic', centrada en el panorama que ha deixat aquesta crisi sanitària i econòmica. Ha comptat amb les intervencions del professor emèrit de la IESE School Business, Alfred Pastor; el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i diputat al Parlament Europeu entre el 2009 i el 2019, Ramon Tremosa, i el president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, Pere Godoy.

Pastor ha destacat que aquesta crisi "ha agreujat dues situacions que feia temps que arrossegàvem" en països com Espanya: una alta taxa d'atur i un deute creixent. És per això que ha destacat que en sortir d'aquesta crisi caldrà que hi hagi una " transformació del país, perquè no podrem seguir amb la mateixa economia". En aquest sentit, ha destacat que "hem estirat més el braç que la màniga" i ha assegurat que "encara tenim una economia massa poc productiva: el producte que generem per cada hora treballada és massa poc".

Pel que fa a les ajudes per refer-se d'aquesta crisi, ha deixat clar que aquestes són necessàries, però que caldrà diferenciar molt bé aquelles que es destinin a ajudar puntualment a les persones o famílies més afectades d'aquelles que s'hagin de destinar a reflotar l'economia. Pastor també s'ha mostrat convençut que després d'aquesta crisi "ens trobarem que segurament serem una mica més pobres i estarem una mica més endeutats, però no haurem de patir pels recursos, perquè hi seran". També ha destacat que caldrà "revisar les nostres expectatives, perquè tot i sortir-ne més pobres en béns materials, segurament serem més rics en béns més importants, com el temps".

Per la seva banda, Ramon Tremosa ha fet referència al conflicte sorgit entre països del nord i països del sud de la Unió Europea al voltant de les ajudes que reclamen països com Espanya o Itàlia per fer front als estralls de la pandèmia. Ha destacat que "podem veure com Alemanya o Holanda van aprofitar el cicle expansiu" posterior a la crisi del 2008 per generar reserves econòmiques, mentre que "països com França, Espanya o Itàlia semblen condemnats" a no poder fer-ho.

Com a aspectes positius, Tremosa ha destacat la ràpida reacció que han tingut els bancs centrals a l'hora d'actuar, el gran nombre de recursos econòmics que s'han mobilitzat per reactivar el mercat i el fet que això hagi permès fer baixar la prima de risc de països com Espanya o Itàlia. "Si no hi ha un gran rebrot a la tardor, no haurem de patir per les primes de risc", ha reblat. Tampoc creu que calgui patir per una inflació excessiva, ja que "l'euro ha estat un port segur i ens ha donat estabilitat".

Pel que fa a les negociacions entre estats per aquest fons de rescat, Tremosa s'ha mostrat convençut que " les negociacions s'allargaran mesos, ja que ara han aparegut nous països mitjans, com Bèlgica o Hungria, que tampoc hi estan d'acord, i fins al 2021 sembla que no hi podrem accedir".

Finalment, des de l'àmbit mèdic, Godoy ha posat de manifest que l'única estratègia factible és mantenir el nivell de transmissió del virus a nivells baixos mentre no arriba la vacuna, i s'ha mostrat convençut que aquesta arribarà en deu mesos. Pel que fa a la possibilitat de rebrot global, ha assegurat que aquesta és força probable a la tardor, però que "tot indica que no tindrà tanta força com en aquesta primera onada".