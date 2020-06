La Molina iniciarà aquest dissabte la temporada d’estiu

L'estació de muntanya de La Molina obrirà portes aquest cap de setmana, 20 i 21 de juny, tal com ha explicat en un comunicat de premsa la seva empresa gestora, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Com a principals novetats d’enguany destaca l’ ampliació del Telecabina del Cadí-Moixeró, que permet arribar fins a fins al cim de la Tosa i el refugi del Niu de l’Àliga, situat a 2.537 metres, i la millora dels circuits de descens amb bicicletes del Bikepark. L’estació cerdana obrirà cada dia de manera ininterrompuda del 24 juny al 13 de setembre. A partir de llavors, ho farà els caps de setmana, també pel pont de la Mercè (del 24 al 27 de setembre) i finalitzarà temporada el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre.

Per donar el tret de sortida a la temporada d’estiu, La Molina s’ha sumat al Cerdanya Welcome Summer, una iniciativa solidària promoguda per organitzacions d’empresaris i comerciants de la Cerdanya. Els dies 27 i 28 de juny, les persones que visitin els establiments, participin en les activitats, realitzin compres o pernoctin a la comarca podran sol·licitar o bonificar-se d'un import equivalent al preu satisfet en el peatge del Túnel del Cadí o bé fer una donació a la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà i a la Fundació Pública de Serveis de Sant Roc de Bellver.

Més enllà d’aquesta acció, des d’FGC expliquen que “La Molina ofereix una àmplia oferta turística i d’activitats a l’aire lliure on destaca, com una de les principals novetats, la possibilitat d’arribar al Niu de l’Àliga, el refugi guardat més alt del Pirineu, amb el Telecabina del Cadí-Moixeró”. Situat a 2.537 metres d'altitud, és un refugi de muntanya que es troba al cim de la Tosa d'Alp i forma part de la ruta Cavalls del Vent, travessa que uneix vuit refugis del Parc Natural del Cadí-Moixeró, situats a les comarques del Berguedà i la Baixa Cerdanya. Al cim, s’hi ha instal·lat un punt d’observació panoràmic “amb magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, des d’on es poden observar també tota mena d'animals, com l'isard, el trencalòs, l'àguila daurada, la marmota, el gall fer o el voltor”.

Aquesta temporada també hi ha novetats als circuits del Bikepark, que tal com indiquen des d’FGC “s’han adaptat a les necessitats dels practicants de descens”. A banda, els ciclistes podran pujar fins al Niu de l’Àliga per gaudir de les vistes deixant la bicicleta a l’estació intermèdia. Aquells que adquireixin un forfet de temporada del Bikepark obtindran un tiquet gratuït de Telecabina per a regalar. També estarà obert el telecadira Cap de Comella (els caps de setmana i cada dia durant el mes d’agost), els serveis de restauració d'Alabaus, el Niu de l’Àliga i El Bosc i les activitats del Parc Aventura d'Arbres i els circuits de Fauna i Frisbee, entre d’altres.

Nou sistema de reserva anticipada en línia

Pel que fa a la reserva anticipada de bitllets del Telecabina, en el marc de l'estratègia de digitalització de processos de negoci a les estacions de muntanya, FGC està desenvolupant un sistema en línia amb l'objectiu de comercialitzar el gruix de l'oferta de places disponibles a través d'aquest canal. Això permetrà, en situacions com l'actual, fer un control d'aforaments automatitzat. El Telecabina de La Molina és una de les primeres instal·lacions on s’implantarà aquest nou sistema.

Mesures sanitàries

Des d’FGC expliquen que La Molina obrirà “amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin de l’estada a l’estació amb totes les garanties”. Per aquest motiu, les persones usuàries disposaran de tota la informació necessària als plafons informatius de l’estació, on es detallaran els protocols a seguir en cada cas, com l’ ús obligatori de mascareta per a clients i persones treballadores en espais tancats així com a les instal·lacions o espais on no es puguin garantir els dos metres de distància i es recomana també realitzar les compres en línia, usar les validadores automàtiques i realitzar els pagaments amb targeta de crèdit o a través del mòbil.

D’altra banda, a l’estació hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per a usuaris i persones treballadores en punts senyalitzats; els forfets de bikepark es podran recollir a les màquines de check-in; les taquilles Alp 2500 estaran obertes per la venda de tiquets i l’atenció al client (igualment, es mantindrà el servei d’atenció al client per telèfon i correu electrònic), i el material de lloguer de ciclisme (sobretot cascs i proteccions) es desinfectarà després de cada ús.