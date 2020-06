Món Natura Pirineus i el congost de Mont-rebei reobriran el 17 de juliol

Els espais naturals que gestiona la Fundació Catalunya la Pedrera reobriran el pròxim divendres 17 de juliol. A l'Alt Pirineu i Aran n'hi ha dos, Món Natura Pirineus, a les planes de Son, al Pallars Sobirà, i el congost de Mont-rebei, a cavall del Pallars Jussà i la Noguera, al vessant català.

Tal com han explicat des de la Fundació en un comunicat de premsa, la reobertura es farà "prenent totes les mesures de seguretat necessàries, fins i tot més enllà del que marca la normativa, per garantir que els visitants puguin gaudir de l'experiència amb tota tranquil·litat". Així, s'han previst la majoria d'activitats a l'aire lliure i, a més, s'hi reduirà l'aforament per assegurar la distància necessària entre els visitants. En aquesta línia, s'han instal·lat mampares als espais interiors. A banda, es prendrà la temperatura a tot el personal i els visitants i serà obligatori l'ús de mascareta. També hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició de tothom i s'incrementarà la freqüència de neteja dels espais.

En el cas de Món Natura Pirineus, s'hi oferirà la possibilitat de conèixer la fauna dels Pirineus, d'observar les galàxies i també de gaudir de l'entorn del Pirineu a través d'activitats lúdiques lligades a la natura i el benestar. Des de la Fundació també han deixat clar que, tenint en compte les circumstàncies actuals, "es donarà màxima flexibilitat en la compra" i "si per la raó que sigui, el visitant necessita canviar la data de la visita es donaran el màxim de facilitats per fer-ho". Igualment, si es decideix suspendre la visita, es retornaran els diners.