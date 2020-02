Mor un esquiador a l'estació de la Molina

Un jove ha mort aquest dilluns mentre esquiava a l'estació de la Molina. Segons informa l'ACN, l'esquiador es trobava a la zona de Coll de Pal quan per causes que es desconeixen ha caigut i ha mort. Els responsables de l'estació han rebut l'avís de l'accident a les 9.50 hores i ràpidament s'han desplaçat al lloc dels fets els equips d'emergències que ja no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra, que es trobaven a l'estació, s'han fet càrrec de la investigació. Des de la Molina han lamentat la mort del jove i han dit que es tracta "d'un accident amb un desenllaç fatal".



El jove era veí de Sils (Selva) i tenia 26 anys. Tot apunta a una topada contra les tanques de protecció de l'estació tot i que els mossos ho estan investigant.