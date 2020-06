Mor una excursionista de 51 anys en un accident de muntanya a la Vall de Boí

Una dona de 51 anys ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de muntanya a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. L'excursionista ha caigut accidentalment d'una altura de tres metres quan baixava de la Punta Alta a la presa de Cavallers. Els companys del grup amb què feia la travessa han avisat els serveis d'emergència a les 18.27h.

Fins al lloc s'hi han desplaçat amb helicòpter efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat i també l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un cop localitzada, han intentat reanimar la víctima, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En total s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, inclòs el Grup de Muntanya per fer les diligències judicials.

Rescat d'un excursionista a Riu de Cerdanya

D'altra banda, aquest diumenge, a dos quarts d'una del migdia, els Bombers també han estat alertats de què un excursionista havia relliscat quan baixava del Moixeró, a Riu de Cerdanya, i no podia continuar la marxa. Davant d'això, s'ha activat l'helicòpter amb efectius del GRAE per atendre i rescatar el ferit. L'home ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital de Cerdanya.