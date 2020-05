Els Mossos d'Esquadra detenen un home a la Cerdanya que transportava 3,6 quilos de cocaïna

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 49 anys, veí de Puigcerdà, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Tal com ha explicat el cos en un comunicat, els fets van succeir durant un control de pas que es va muntar a la carretera GI-400, dins del terme municipal d’Alp, per tal de garantir el compliment de les mesures decretades en l’ estat d’alarma.



Al voltant de les nou del vespre, van aturar un vehicle, ocupat per una persona que, a banda de no donar cap explicació coherent del motiu del desplaçament, es va mostrar molt nerviós. Els agents van sospitar que podria estar realitzant alguna activitat il·lícita i van revisar el vehicle. Al maleter van trobar-hi una bossa que contenia quatre paquets plastificats i envasats al buit que contenien 3,6 quilograms de cocaïna.



Davant aquesta troballa es va detenir el conductor i el van posar a disposició judicial. Des del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà en van decretar l'ingrés a presó. El valor econòmic de la droga comissada superaria els 600.000 euros.