Els Mossos reforcen els controls per evitar desplaçaments a segones residències

Els Mossos d’Esquadra estan desplegant des d'avui dijous i fins diumenge, coincidint amb el pont de l'1 de maig, controls policials específics a les principals carreteres i autopistes catalanes. L'objectiu és evitar els desplaçaments a segones residències, que continuen prohibits d'acord amb les actuals mesures de confinament previstes per l’Estat d’Alarma. En el cas de l'Alt Pirineu, es preveu que les zones on es posarà més atenció seran aquelles on hi abunden més les segones residències, com ara Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.

Tal com ha donat a conèixer el cos, prop de 1.300 agents de les Àrees Regionals de Trànsit, de Recursos Operatius i de les Unitats de Seguretat Ciutadana s'encarregaran per setè cap de setmana consecutiu de dur a terme aquests punts de control, que també es realitzaran en carreteres secundàries, en vies interurbanes i d'entrada a municipis de segones residències. Aquests controls es realitzaran en totes les franges horàries, de dia i de nit, per tal d’assegurar que la mobilitat es redueix al màxim i que només circulen per les vies catalanes les persones que ho poden acreditar d’acord amb les mesures vigents.

Com ja és habitual, aquests controls policials tindran l'objectiu d'identificar les persones que es desplacin i, en cas que no puguin acreditar cap dels motius previstos en l’actual situació d’Estat d’Alarma, seran denunciades. Les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros. En aquest sentit, els Mossos han fet una nova crida a la població perquè continuï respectant les mesures vigents i perquè no es relaxi i se salti les actuals restriccions.