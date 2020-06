Neix l'Ara Pirineus amb l'objectiu d'enfortir el panorama mediàtic de l'Alt Pirineu i Aran

L'Alt Pirineu i Aran compta des d'aquest dilluns 15 de juny amb un nou mitjà de comunicació, l' Ara Pirineus. Aquest diari digital, lligat a l'Ara, donarà cobertura a les comarques de Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. L'objectiu del mitjà és enfortir el panorama mediàtic de l'Alt Pirineu i Aran i abordar l'actualitat d'aquest territori d'una forma global i transversal. Així doncs, l'Ara Pirineus neix amb la vocació de superar les barreres, en forma de muntanya, que sovint dificulten la comunicació entre les pirinenques i els pirinencs.

La tasca periodística i d'edició del mitjà la realitzarà el periodista cerdà Guillem Lluch, que prèviament ha treballat en diversos mitjans pirinencs cobrint l'actualitat de comarques com Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars i l'Alta Ribagorça. A més, tant el diari Ara com l'empresa que gestiona l' Ara Andorra oferiran el suport tècnic i humà necessari per a poder desenvolupar correctament el projecte. Tot i les dificultats del moment, derivades de la Covid-19, els impulsors del projecte han cregut convenient no endarrerir la posada en marxa d'aquest mitjà, en considerar que en aquest context la informació es fa més necessària que mai.

A banda del seguiment de l'actualitat, l'Ara Pirineus també incorporarà una secció d'opinió que, diàriament, comptarà amb les reflexions de diverses veus pirinenques. A més, l'objectiu dels impulsors, quan la situació derivada de la Covid-19 ho permeti, també és complementar aquesta versió digital amb suplements en paper que, periòdicament s'encartaran amb el diari Ara amb la voluntat d'ajudar a donar a conèixer la realitat del territori arreu del país.