Només tres municipis de l’Alt Pirineu hauran de complir les franges horàries establertes pel govern espanyol

La gran majoria de poblacions de l’ Alt Pirineu i Aran no es veuran afectades per les franges horàries que ha establert el govern espanyol, de cara a ordenar les sortides a partir d’aquest pròxim dissabte 2 de maig. El motiu és que la decisió d’establir franges diferenciades en funció del col·lectiu o l’activitat a realitzar només s’aplicarà en poblacions de més de 5.000 habitants. El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha argumentat que no s’apliqui en localitats més petites “perquè no hi ha risc per als habitants que hi hagi aglomeracions"

A la pràctica, això vol dir que a l’Alt Pirineu i Aran la mesura només tindrà efectes a la Seu d’Urgell, amb una població propera als 12.000 habitants, Puigcerdà, amb uns 9.250 i Tremp, amb 5.844. La resta de capitals de la demarcació, Vielha, Sort i el Pont de Suert, així com les altres localitats mitjanes i petites de l’Alt Pirineu i Aran no hauran de respectar aquestes franges horàries i s’hi podrà fer activitat de sis del matí a onze de la nit.

En el cas de la Seu, Puigcerdà i Tremp, la normativa estableix que de 6 a 10h i de 20 a 23h podran sortir a passejar i a practicar esport de forma individual els adolescents de 15 a 18 anys i els adults de fins a 70 anys sense problemes de mobilitat. De 10 a 12h i de 19 a 20h, mentrestant, podran fer-ho les persones més grans de 70 anys i les persones dependents que requereixin sortir acompanyades d’un cuidador. Finalment, de 12 a 19h podran sortir els menors de 14 anys, acompanyats d’un adult.

Aquesta delimitació de franges, justament, era una de les demandes que havien fet alguns alcaldes del territori, com el de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que havia demanat que es prengués com a referent el model que s’ha seguit a Andorra. Allà, ja fa uns dies que es van regular les activitats que es poden fer en cada franja horària i la gent surt el carrer en dies alterns en funció de si viu en un número parell o senar.

Després de conèixer la mesura, Fàbrega ha assegurat que “estem contents que finalment s’hagi rectificat, un cop més, i s’hagi acabat fent cas a les recomanacions de molts experts”. Amb aquestes franges creu que s’aconseguirà evitar que molta gent coincideixi al carrer a la mateixa hora i, per tant, permetrà “ protegir sobretot a la gent més vulnerable”. En aquest sentit, ha destacat la importància que la ciutadania faci cas d’aquestes franges per tal d’evitar que quan surti la gent gran coincideixi amb altres col·lectius que la pugui infectar. L’alcalde ha recordat que “això no és un desconfinament, són sortides controlades dins del confinament, ja que eren necessàries per a la salut física i mental de la gent, però cal no abaixar la guàrdia”.

Fàbrega ha afegit que “es podria discutir si les franges són les correctes, però crec que ara no cal entrar en això, ja que el més important és que s’hagin establert”. En relació al fet que la normativa no sigui d’aplicació en poblacions de menys de 5.000 habitants, ho ha considerat correcte, ja que “en poblacions petites és molt més difícil coincidir amb gent que et pugui contagiar”. Finalment, ha apuntat que “en grans ciutats i àrees metropolitanes també hauria estat bé que les sortides només es poguessin fer cada 48 hores, com ja fan a Andorra”, per tal d’ evitar massificacions. Una mesura, però, que no creu necessària en poblacions més petites com la Seu d’Urgell.