Nova cabana per al pastor de la Ribera de Tírvia per vigilar el ramat d'atacs d'os durant l'estiu

El pastor que aquest estiu vigilarà els ramats agrupats a la Rivera de Tírvia, al Pallars Sobirà, tindrà una nova cabana. S'ha instal·lat a 2.300 metres, amb l'ajut d'un helicòpter. Es tracta d'un equipament molt més condicionat que substituirà l'antic habitacle. La cabana està dividida en quatre mòduls que s'acoblen amb un sistema molt senzill d'ancoratges amb la finalitat que puguin ser fàcilment desmuntables i transportables. D'aquesta manera, la Generalitat reforça la protecció del ramats agrupats dins del programa de prevenció de danys causats per os. L'objectiu és afavorir la cohabitació de l'activitat ramadera i la fauna salvatge i concentrar esforços d'infraestructura i vigilància per protegir els animals les 24 hores del dia.

Amb aquest equipament es vol millorar les condicions de treball i descans del personal encarregat de la pastura dels quatre agrupaments de ramats. Es tracta dels agrupaments de Boldís-Àreu, Bonaigua, Isil i Tavascan, que sumen 3.450 caps de bestiar oví. Enguany no s'inclouen els de la Val d'Aran, que tenen competències pròpies en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al seu territori. Una segona cabana s'instal·larà a Ventolau a principis de juliol. La Generalitat invertirà enguany més de 84.000 euros en la vigilància de ramats a la zona de presència permanent d'os bru, i contractarà una assegurança per als quatre agrupaments promoguts pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquest nou sistema de cabana permet que en cas de necessitat pugui ser transportada i utilitzada en una altra zona de pastura, sense generar cap impacte en el medi. La cabana esperava a prop del nucli d'Àreu, al Pallars Sobirà, separada en quadre mòduls. Aquests els ha traslladat un helicòpter fins al punt escollit per posar la cabana i en poc més d'una hora ha quedat acabada i llesta per passar-hi l'estiu el pastor. La ubicació l'ha escollit el pastor: una zona amb bona visibilitat, amb aigua a prop i amb cobertura de telefonia mòbil per poder avisar en cas de necessitat.

Els 84.485 euros invertits en la vigilància dels quatre agrupaments de ramats a la zona de presència permanent d'os, es destinaran a la contractació de quatre pastors i tres ajudants de pastors durant la temporada de pastura d'estiu, a la compra de material necessari per realitzar els tancaments electrificats per protegir el bestiar durant la nit, i la manutenció dels gossos de protecció de ramats.

Es vol, així, donar continuïtat a les mesures de prevenció de danys al sector primari durant la temporada de pasturatge en alta muntanya i de transhumància apícola, més enllà del projecte PirosLife de consolidació de l'os bru als Pirineus, que va acabar el 2019. Totes aquestes actuacions que es fan pretenen donar resposta als ramaders locals que poden patir atacs i depredacions del bestiar domèstic, principalment d'ovelles i cabres per part de l'os. L'objectiu és possibilitar la coexistència entre la ramaderia de muntanya i l'os bru, i que la presència d'aquest no sigui un inconvenient afegit per a l'activitat ramadera.