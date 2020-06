Primeres veus al Pallars Jussà que demanen la seu pirinenca de l'Agència de la Natura

Les propostes per acollir la seu pirinenca de l'Agència de la Natura no s'aturen. Fa uns dies era l'Ajuntament d'Esterri de Cardós qui proposava Casa Bringué de Ginestarre, aquest dilluns al matí es feia pública una carta on el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell proposava tres opcions al departament de Territori i Sostenibilitat, i aquesta tarda s'hi ha afegit una tercera proposta. Es tracta de la que ha fet la Candidatura de Progrés, el grup de l'oposició al Consell Comarcal del Pallars Jussà, que vol que l'equip de govern comarcal proposi el CITA (Centre Integral de Tecnologies Avançades), al municipi de Talarn, com a seu

En una nota de premsa han explicat que "un cop el Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya cal que des del nostre territori ens posem a treballar perquè malgrat la controvèrsia generada al món rural sigui una eina de dinamització i d'equilibri territorial". Des del grup volen que "realment p uguem prendre part de la planificació des del nostre territori pel que fa a les polítiques que han d'ajudar a integrar l'activitat de tot el sector primari amb la conservació i millor gestió del nostre entorn i l'entesa amb el sector de serveis". "Només amb un encaix de totes les peces farem que l'Agència sigui una eina útil i eficaç", afegeixen.

D'altra banda, continuen, "pensem que l'aprofitament d'aquesta infraestructura permet la seva reutilització, amb l'estalvi que això comporta en matèria de rehabilitació, i fora una declaració d'intencions de l'Agència per demostrar que aposta fermament per la reconversió i l'aprofitament d'espais ja existents". A més, creuen que el CITA es troba "en una situació estratègica, d'entrada a totes les comarques de l'Alt Pirineu i Aran".