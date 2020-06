El Pallars Jussà es promociona com "l'escapada ideal" per al turisme de proximitat

El Consell Comarcal ha impulsat una campanya promocional per donar a conèixer el Pallars Jussà com "l'escapada ideal" per fer turisme de proximitat. Tal com ha explicat l'ens, la campanya mostra el Pallars Jussà com el lloc perfecte per a fer les vacances, "connectant els valors propis del territori com l'accés a la natura salvatge, la tranquil·litat, l'estar sol lluny d'aglomeracions, l'autenticitat i el producte agroalimentari de qualitat, amb les necessitats dels visitants de ganes d'allunyar-se de la ciutat, connexió amb la natura, l'aire pur, llocs poc massificats i poc transformats, on trobar menjar de veritat i rebre un tracte càlid i proper".

La campanya "El Pallars Jussà , l'escapada ideal" s'està impulsant des de mitjans d'abril a les xarxes socials de turisme del Pallars Jussà. A més des del 15 de juny, en col·laboració amb trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), es promociona l'oferta turística de diferents comarques on l'entitat gestiona equipaments turístics.

D'aquesta manera, fins a l'octubre circularan per diferents línies d'FGC vagons de trens que s'han retolat amb la imatge de les campanyes de promoció turística de diverses comarques, entre les quals el Pallars Jussà. L'objectiu és difondre l'oferta de turisme d'aquests territoris entre les persones que viatgen en tren, per tal de promoure la seva descoberta, contribuir a potenciar el turisme de proximitat i ajudar a la recuperació de l'economia del territori.

La promoció de l'oferta turística pallaresa s'ha realitzat e n col·laboració amb l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic, que agrupa un centenar d'empreses turístiques, exposant als vagons el missatge de la iniciativa " Vine al Pallars, viu el Jussà". Igualment la retolació dona visibilitat a algunes de les marques turístiques de la UNESCO que es troben al territori, com la Destinació Starlight per la qualitat excepcional del cel fosc o el nou Geoparc Mundial Orígens. Els trens amb les propostes turístiques del Pallars Jussà estan circulant per la línia Barcelona-Vallès i la línia Llobregat-Anoia.