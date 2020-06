El Parlament aprova la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya amb el rebuig de C's i el PP

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la proposició de llei de creació de l' Agència de la Natura de Catalunya amb els vots a favor de tota la cambra excepte de Ciutadans i el Partit Popular. La proposta legislativa, impulsada inicialment de manera conjunta per Junts per Catalunya, Esquerra, PSC-Units i Catalunya En Comú Podem, crea aquest ens per "protegir, planificar, gestionar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya per conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i per garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes." Els impulsors han garantit durant el debat que es treballarà en coordinació amb el territori, des d'on alguns alcaldes i entitats han aixecat la veu per denunciar que l'agència no s'ha consensuat amb ells.

També el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha compromès a treballar per guanyar-se la confiança "dels que fins ara no s'han sentit prou implicats en aquesta agència" i treballar-hi "colze a colze".

El text estableix que l'agència, amb personalitat jurídica pròpia, s'adscrigui al departament competent en matèria de medi ambient, que promogui la participació de les administracions públiques, entitats locals i privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural. També es fixa que treballi d'acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

Els opositors demanen que almenys se'ls tingui en compte en el desplegament de la llei

Amb la proposició de llei de l'Agència de la Natura acabada d'aprovar pel Parlament aquells que han alçat la veu per exigir la seva paralització ara demanen que se'ls tingui en compte en el seu desplegament. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, un dels més crítics per la manca d'informació sobre l'Agència, ha dit que confia que un dels seus primers passos serà explicar-la al territori. Per la seva banda, l'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fontdevila, s'ha expressat en la mateixa línia i ha demanat "ser consultat" i que no vingui "tot imposat des de fora".

Isús ha explicat que fins al darrer moment han intentat aturar l'aprovació de l'Agència de la Natura. Aquest mateix dilluns 15 de juny es van entrevistar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per mostrar-li el seu "malestar" davant l'aprovació de l'Agència i "haver menystingut les propostes d'un sector que és responsable de la gestió del 60% del territori".

El president comarcal ha parlat d' altres figures de protecció que s'han creat amb anterioritat i que en uns inicis es va dir que no afectarien el territori, però a l'hora de la veritat s'ha vist com "han vetat el seu desenvolupament" i potenciat el "desequilibri territorial". Isús ha manifestat que "s'ha d'acabar" amb el desplegament de projectes com l'Agència de la Natura, que afecta un determinat territori i s'impulsa amb manca "d'informació, transparència i participació".