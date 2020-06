La Plataforma en Defensa del Món Rural manté el "no" a l'Agència de la Natura en una reunió amb Torra

Una delegació de la Plataforma en Defensa del Món Rural, encapçalada pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, juntament amb el president de Certificació Forestal (PEFC), Josep Maria Vila d'Abadal, l'advocat Jordi Salbanyà i l'ambientòleg Martí Boada s'ha reunit aquest dilluns a Barcelona amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Els representants de la plataforma han aprofitat la trobada per tornar a plantejar la derogació o l'ajornament de la Llei de creació de la nova Agència de Patrimoni Natural, que està previst que sigui aprovada els propers 17 i 18 de juny. A la reunió també hi ha participat el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que una estona després s'ha desplaçat al Pallars Sobirà, des d'on ha tornat a defensar la creació de l'agència.

Tal com ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Pallars Sobirà en un comunicat de premsa, a la trobada els impulsors de la nova plataforma "han traslladat el malestar de tot el territori amb el Govern per haver menystingut les propostes d'un sector que és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l'espai protegit pel programa Natura 2000". La plataforma, afegeix el comunicat, "lamenta que el model d'Agència que es portarà a debat i votació al Parlament no preveu la participació del conjunt d'actors del territori i, consegüentment, accentuarà l'abandonament dels boscos, de l'agricultura i dels pobles, amb un augment del desequilibri territorial".

En aquesta nota s'ha donat a conèixer a més que el Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny també ha aprovat una moció per demanar l'ajornament de la votació per la creació de l'Agència. Aquesta oposició, afegeixen, "se suma a la llarga llista d'ajuntaments, Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, Consells d'Alcaldes, Consells Comarcals, organitzacions empresarials, municipis propietaris de boscos, col·legis professionals, organitzacions agràries i ramaderes, associacions de propietaris forestals i de defensa forestal, així com agrupacions de caçadors i pescadors que també han demanat aturar l'actual plantejament i reformular la creació de la nova Agència de Patrimoni Natural".

En el comunicat s'afegeix que "els alcaldes dels municipis integrats al Parc Natural lamenten que la seva tramitació s'hagi portat a terme amb una evident manca de difusió i participació territorial, i demanen que es comenci un procés de participació amb el món local i els sectors implicats en la gestió del medi natural". També volen "que els estatuts de l'Agència no s'aprovin sense el vistiplau dels ajuntaments, EMD, i del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny".