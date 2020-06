La Covid-19 no aconsegueix apagar del tot les falles de la Pobla de Segur

A la Pobla de Segur cada 17 de juny, des dels anys 50 del segle passat, celebren la tradicional baixada de falles. Aquest any van decidir suspendre la festa en no poder garantir les distàncies de seguretat entre el públic assistent. Des de l' Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur, però, no han volgut deixar apagar la flama de les falles i han celebrat una baixada simbòlica i íntima. D'aquesta manera, la Covid-19 no ha pogut estroncar del tot la celebració i s'ha garantit la continuïtat de la tradició, encara que sigui sota mínims.

Així, un grup molt reduït, format per tres membres de l'associació, han baixat una falla encesa des de Santa Magdalena fins al poble. Posteriorment, s'han dirigit a l'església Mare de Déu de Ribera per fer l'ofrena a la verge. Normalment, acostumen a participar en la festa unes 140 parelles, però enguany només han portat falla tres. Els veïns de la Pobla de Segur, des de casa, han pogut veure com la resplendor del foc de les tres falles enceses baixaven muntanya avall fins a arribar al poble. La baixada també s'ha pogut seguir en directe per les xarxes socials.

Els fallaires i les pubilles, tots amb mascareta, tampoc han pogut rebre el caliu del públic que normalment els espera als carrers de la Pobla de Segur i els rep amb aplaudiments. Tot i això, els ha reconfortat saber que "l'any del coronavirus" la flama no s'ha apagat.

Tots tres fallaires, en arribar a la Pobla han coincidit a dit que ha estat una baixada "molt estranya" però amb molt sentiment. Tots han dit que han tingut molt present tots aquells fallaires que no han pogut baixar. L'any 2015 es van incloure amb la resta de falles del Pirineu a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.