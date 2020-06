Comença a caminar la plataforma en defensa dels drets del món rural en resposta a l'Agència de la Natura

Més de 50 alcaldes i membres d'entitats privades del món rural s'han reunit aquest dissabte a la tarda a Rubió, al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà), per debatre la creació d'una nova plataforma en defensa dels drets del món rural. Es tracta de la resposta a la negativa del Parlament d'ajornar la votació de la proposició de llei de l' Agència de Patrimoni Natural de Catalunya al ple previst per als pròxims dies 17 i 18 de juny. Els assistents han firmat un manifest per començar a definir les bases d' una entitat que gestionarà la plataforma. Un cop redactats els estatuts d'aquesta, es convocarà una nova reunió al juliol a Montblanc.

Els assistents a la reunió han estat d'acord que la plataforma no ha de ser un moviment polític, sinó un "moviment rural", que tindrà com a objectiu fer pedagogia al territori perquè la ciutadania conegui les conseqüències que comporta la creació de l'Agència de la Natura que es planteja. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, ha tornat a remarcar que la creació d'aquesta agència "s'ha fet d'esquena al territori". Considera que això ha fet malmetre "una oportunitat d'or" per tirar endavant un projecte que "realment pugui funcionar i aportar coses interessants al territori".

"Fet d'aquesta manera neix malament, neix amb confrontació i això fa que l'Agència no treballarà per tot allò que el territori vol i demana", ha explicat el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que ha recalcat que els ajuntaments el que volen és més representativitat, poder per autogovernar-se i que se'ls tingui en compte. "La gent que viu al territori ho vol continuar fent i volen ser part decisiva de les decisions que s'hi prenen", ha afegit.

Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, ha indicat que la plataforma vol "defensar el país rural enfront de polítiques intervencionistes per part de la centralitat del Govern de la Generalitat". "Tenim altres idees i les volem aplicar, ja que som els que vivim i treballem al territori", ha explicat.