Prop de 1.300 pirinencs podran rebre l'Ingrés Mínim Vital

Prop de 1.300 veïns i veïnes de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran es podran beneficiar de l'Ingrés Mínim Vital posat en marxa pel govern espanyol. El subdelegat de l'executiu espanyol a Lleida, José Crespín, ha mantingut aquest dijous una reunió telemàtica amb els alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca de la demarcació de Lleida per informar-los sobre el procediment establert per la Seguretat Social per a la tramitació de les sol·licituds de l' Ingrés Mínim Vital (IMV) amb l'objectiu "de poder establir un marc de col·laboració amb els ens locals per garantir un treball coordinat que ha de beneficiar als sol·licitants".

Segons les previsions de la Seguretat Social, al voltant d'unes 1.300 persones i d'unes 500 llars de les comarques pirinenques es podran acollir a aquesta ajuda -en ser dades facilitades per la subdelegació de Lleida no s'hi inclouen les de la mitja Cerdanya sota administració gironina. Del total de beneficiaris, el 60% aproximadament rebrà la prestació de forma automàtica perquè són menors d'edat i ja reben una prestació anàloga. Del 100% de beneficiaris a la demarcació de Lleida, Crespín ha detallat que aproximadament un 70% es concentren a les capitals comarcals.

En aquest sentit, el subdelegat ha assenyalat que tot i que molts dels beneficiaris no hauran de presentar la sol·licitud perquè ja rebran l'ajuda directament "hem cregut necessari explicar als ajuntaments amb més beneficiaris potencials els passos a seguir per fer-ho més fàcil a aquells que sí que l'han de tramitar".

L'IMV es percebrà de forma mensual en dotze pagues, contempla fins a catorze tipologies diferents de llars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantida per a cada tipus de llar. Els beneficiaris a qui s'ha reconegut de forma automàtica el dret a l'IMV cobraran la prestació el pròxim dia 26 de juny. Les sol·licituds presentades fins al 15 de setembre tindran efectes retroactius des de l'1 de juny.