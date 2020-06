Prumèra amassada deth comitè de trabalh de terrasses a Vielha e Mijaran

Aguesta setmana a agut lòc era prumèra amassada deth comitè de trabalh creat recentament entà tractar er ahèr des sollicituds de terrasses en Vielha e Mijaran. Aguest comitè ei format per tecnics der Ajuntament de Vielha e Mijaran, un membre der equip de govèrn, dus representants deth Grèmi d'Ostalaria dera Val d'Aran e un membre deth Conselh dera Vila.

Pendent aguesta amassada s'a hèt ua revision ara Ordenança Municipau, entà poder establir es bases de quina a d'èster era actuacion a seguir entà procedir a atier era demana de naues terrasses. Atau madeish, analizèren es sollicituds d'ampliacion d'aguestes terrasses en foncion des sues caracteristiques e quines son es limitacions urbanes que non permeten era sua ampliacion.

Eth Conselh dera Vila mostrèc era preocupacion qu'a era ciutadania deuant dera aglomeracion de gent enes terrasses, pr'amor qu'en fòrça casi dificulten que se pogue mantier era distància interpersonau de seguretat entre es clients des establiments, a on fòrça d'eri non portauen era mascareta tà garantir era sua seguretat e, per tant, aumente eth risc de contagi dera Covid-19.

Pera sua part, eth Grèmi d'Ostalaria dera Val d'Aran acordèc que s'amiarà a tèrme er enviament d'un comunicat as sòns sòcis entà rebrembar-les era aplicacion dera normativa vigenta, e atau, previer des des pròpris establiments de restauracion que s'incomplisquen es directritzes actuaus.

D'aute biais, er Ajuntament de Vielha e Mijaran a procedit ara dubertura de tres expedients sancionadors en municipi a establiments de restauracion pera installacion de terrasses en sòn negòci de manèra illegal, en tot auer incomplit es Ordenances Municipaus.