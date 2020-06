Puigcerdà plora la mort de Ruiz Zafón i recorda la vinculació que l'escriptor mantenia amb la vila

La mort del cèlebre escriptor Carlos Ruiz Zafón a l'edat de 55 anys ha colpit el món de la literatura arreu del país. A Puigcerdà, la pèrdua ha estat especialment sentida, tenint en compte la relació que havia mantingut l'escriptor amb la població. Tal com ha recordat l'Ajuntament en un comunicat, "Ruiz Zafón era un escriptor molt vinculat a la nostra vila com demostra la seva novel·la El Joc de l'Àngel on alguns dels capítols més importants succeeixen a Puigcerdà".

Fruit d'aquesta relació, Puigcerdà compta des de fa prop d'una dècada amb la Ruta Literària Ruiz Zafón, que ressegueix els llocs d'interès de la trama de la novel·la que passa a la vila. C ada punt compta amb un monòlit on es pot llegir el fragment de la novel·la que fa referència a aquell indret. Així, la ruta s'inicia a l'estació de Renfe, continua per l'Hotel del Llac i pels voltants de l'Estany i segueix posteriorment per Villa San Antonio i el passeig de Rigolisa, per acabar al passeig dels Enamorats.

El Joc de l'Àngel, però, no és l'única novel·la on Zafón va fer viatjar als seus personatges a Cerdanya, i es que a El Laberint dels Esperits el protagonista torna a trepitjar la vall, lloc on coincideix amb un vell amic que porta el nom d'un conegut escriptor de casa nostra, Alfons Brosel. Justament, Brosel va ser un gran amic de l'escriptor i la persona que va promoure i impulsar la creació de la Ruta Literària Ruiz Zafón. Com a homenatge pòstum, al llarg d'aquest divendres l'Ajuntament de Puigcerdà està compartint a través de les xarxes socials els diferents fragments de la novel·la El Joc de l'Àngel.