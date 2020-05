Puigcerdà adquireix portàtils i mòdems per garantir l'escolarització dels alumnes amb pocs recursos

L' ajuntament de Puigcerdà ha adquirit diversos dispositius portàtils així com mòdems USB amb connexió a internet per tal de garantir l' escolarització dels alumnes amb pocs recursos. Aquest tercer trimestre, les classes s'estan fent en línia a conseqüència del confinament, i des del consistori s'ha pres aquesta decisió per tal d'ajudar aquelles famílies que no disposen de material informàtic o de connexió a internet a casa. D'aquesta manera, es vol garantir que tots els alumnes tinguin accés a les plataformes educatives i mètodes d'ensenyament a distància que s'estan utilitzant aquests dies.

Tal com ha donat a conèixer en una nota de premsa, l'ajuntament ha assumit el cost dels equips portàtils i dels mòdems USB amb les seves respectives connexions de dades. Així mateix, el departament d'Educació de la Generalitat també ha assumit el cost d'algunes connectivitats. Aquests equips han estat distribuïts pels centres escolars i se n'han beneficiat estudiants a partir de tercer de primària matriculats a les escoles i a l'institut de Puigcerdà.