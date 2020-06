El mercat de Puigcerdà recuperarà aquest diumenge les parades de roba, calçat i complements

A partir d'aquest diumenge 21 de juny el mercat setmanal de Puigcerdà tornarà a comptar amb les parades habituals d'abans que es declarés l'estat d'alarma: alimentació, planter, flors, roba, calçat, complements o estris per a la llar entre altres. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament de Puigcerdà en un comunicat de premsa, per tal de garantir les mesures sanitàries de seguretat, distanciament tan social com entre les mateixes parades i facilitar els fluxos de gent, a partir d'aquest diumenge el mercat no ocuparà només el passeig 10 d'Abril sinó que s' estendrà també per les places de Santa Maria i Herois.

Com les darreres setmanes, les parades del mercat se situaran amb dos metres de separació lateral i sis metres al davant. A més, els paradistes extremaran les mesures preventives seguint les recomanacions de salut, utilitzant mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic. S'atendrà de forma individual, mantenint les distàncies de seguretat i els clients hauran de portar mascareta. Igualment els clients no podran tocar els productes de les parades.

Protecció Civil i la Policia Local vetllaran pel compliment de les mesures sanitàries, mentre que l'Ajuntament de Puigcerdà se seguirà encarregant de la neteja i desinfecció de l'espai públic.