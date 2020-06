Puigcerdà reobre l'oficina de turisme aprofitant el pas a la fase 3

L' ajuntament de Puigcerdà ha reobert al públic aquest dilluns l' Oficina municipal de Turisme ubicada als peus del campanar de Santa Maria. Ho ha fet coincidint amb l'entrada de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran a la fase tres de la desescalada. El consistori ha donat a conèixer que l'oficina, que està oberta amb els seus horaris habituals, compta amb diferents mesures per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris. Així, s'ha habilitat un circuit d'entrada i sortida per portes diferents i s'han col·locat pantalles protectores al taulell d'informació i gel hidroalcohòlic.



Igualment, i per tal d'evitar al màxim el contacte físic amb els materials informatius, tots els usuaris podran, si ho volen, accedir a les diferents guies, fulletons o mapes mitjançant codis QR que els permetran consultar aquests materials directament des dels seus dispositius mòbils. Pel que fa a les vistes al campanar, es programaran cada quinze minuts en grups reduïts amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i garantir així les mesures de distanciament i aforament de l'espai.