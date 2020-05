Reaccions desiguals a l’Alt Pirineu per la possibilitat de passar a la fase 1 aïllats de la resta de Catalunya

Si el govern espanyol dona el vistiplau a la proposta feta per la Generalitat, aquest pròxim dilluns l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passaran a la fase 1 de desconfinament. Això permetrà, entre d’altres qüestions, obrir ja els establiments turístics, sense accés a les zones comunes, posar en marxa les terrasses de bars i restaurants amb una limitació de l’aforament del 50% i que el comerç reobri amb certa normalitat.

Si se segueix el criteri de la Generalitat, les comarques de l’Alt Pirineu i Aran no se cenyiran al desconfinament per províncies que havia proposat el govern espanyol, ja que avançaran a un ritme més ràpid que Lleida i Girona. El fet de seguir les regions sanitàries era una demanda que ja havien formulat diversos representants polítics, especialment de Cerdanya, on hi havia el risc que la comarca avancés a dos ritmes, en estar partida entre les províncies de Lleida i Girona. En aquest sentit, fa uns dies l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ja reclamava la mesura que ha pres la Generalitat, és a dir que el desconfinament es fes per regions sanitàries.

Des de la Seu d’Urgell, el seu alcalde, Jordi Fàbrega, també s’ha mostrat satisfet per la mesura. Ha assenyalat que veu "coherent" la petició del Govern en relació amb les regions sanitàries que a partir de dilluns poden passar a la fase 1 de desescalada. En aquest sentit, considera que tant en termes epidemiològics com des del punt de vista de la mobilitat que això comporta estan "preparats" i reconeix que es queda "més tranquil" en saber que, almenys de moment, no està previst que aquest pas també es faci als àmbits territorials de la Catalunya Central, Barcelona o Lleida i que, per tant, no podrà venir gent al Pirineu provinent d’aquestes zones.

Satisfacció entre els comerciants de la Seu



Els que també estan contents són els comerciants de la ciutat, que viuen bàsicament dels clients locals i que aquest dilluns ja podran reobrir amb certa normalitat. En aquest sentit, el president de la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU), Juan Carlos Salsas, creu que la reobertura de negocis serà "positiva", tant per ells com pels clients. Així, ha afegit que la majoria d'establiments ha optat per esperar i no obrir ja aquests dies amb cita prèvia. Cal tenir en compte que dos terços dels 125 associats de l'entitat recuperaran en aquesta fase la seva activitat, ja que aquesta no era essencial.

Des de l'UBSU també estan facilitant l'accés dels botiguers als diversos elements de protecció i prevenció que seran necessaris, com ara el gel hidroalcohòlic o els productes desinfectants, entre d'altres. A més, se'ls dona la possibilitat que els facturin a nom de l'entitat comercial per, d'aquesta manera, ajudar-los assumint pràcticament la meitat d'aquesta despesa. Finalment, també s'ha impulsat un nou servei a domicili des de l'associació i es treballa per posar en marxa un canal de venda en línia, a més de fer una crida a tenir en compte el comerç de proximitat.

Els sectors turístics no ho veuen clar



Qui no encara amb tant optimisme aquest pas a la fase 1 són els allotjaments turístics. Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el seu president, Josep Castellarnau, ja apuntava fa uns dies que en el cas de l’Alt Pirineu la majoria de clients vénen de fora de la demarcació, de manera que si no es permet que hi accedeixi ningú de fora, en aquesta primera fase de la reobertura no serà viable obrir per a molts hotels mitjans i grans.

En aquesta mateixa línia, des de la Federació de Cases Rurals de Lleida, entitat que agrupa uns 200 establiments de l’Alt Pirineu i Aran i Ponent, han demanat flexibilitzar els límits del desconfinament per poder rebre a clients de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Asseguren que quan s'entri a la fase 1 la majoria de cases no obriran perquè no els servirà de res, ja que més del 90% de la clientela és de l'àrea metropolitana de Barcelona. És per això que el president dels associats, Jaume Ramon, ha dit que ja han demanat a l'administració aquesta flexibilització perquè si no hauran de donar per perduts el maig i pràcticament tot el juny. Ramon ha defensat que el de les cases rurals serà un dels destins més segurs quan es comenci a relaxar la crisi de la covid-19, ja que l'entorn "poc massificat i natural" fa que "el virus ho tingui pelut" per proliferar.