Renfe preveu restablir el 25 de maig el servei de l'R3 entre Puigcerdà i Ripoll

Renfe preveu restablir el servei de la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà el 25 de maig, tot i que de moment no ha detallat els horaris ni les freqüències. Segons el seu portaveu, Antonio Carmona, la represa és "complexa" perquè s'han de tenir en compte factors com el personal disponible i les pernoctacions i rotacions dels maquinistes. A més, ha recordat que l'estat d'alarma ha comportat restriccions en el servei ferroviari.



Des que es va decretar el confinament, el tram entre Puigcerdà i Ripoll es fa en autobús i s’han reduït a la meitat les freqüències diàries, de sis a tres. Des de Renfe han donat a conèixer que aquest servei alternatiu amb autobús té una mitjana de tres viatgers per expedició i una vintena d'usuaris al dia.



Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha reclamat la represa amb urgència del servei de tren, en assegurar que és "essencial". El batlle ha atribuït la baixa demanda al confinament i sobretot al fet que el trajecte en autobús es "complica molt més" per la Collada de Toses. Aquesta demanda s’afegeix a la que ja fa dies que fan diversos usuaris de la línia així com alcaldes del Ripollès.