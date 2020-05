Reoberta la carretera de Burgo i Llavorre afectada per una esllavissada

La carretera que arriba fins als pobles de Burgo i Llavorre, a la Guingueta d'Àneu ( Pallars Sobirà) ha quedat reoberta al trànsit amb pas alternatiu aquest matí, després que dissabte a la tarda una esllavissada de terra i roques tallés la via. El despreniment es va produir cap a les set de la tarda a aproximadament un quilòmetre abans d'arribar a la població de Burgo, deixant incomunicats als veïns d'aquesta població, així com als de la veïna Llavorre, una vintena en total. La Diputació de Lleida ha comunicat que realitzarà un estudi geològic per determinar l'estat dels talussos.