Reobren la carretera d’accés a Ars, Asnurri, Civís i Sant Joan Fumat

La carretera d'accés als pobles d'Ars, Asnurri, Civís i Sant Joan Fumat des de l'N-145 s'ha reobert aquest dijous al matí, després que un despreniment de roques obligués a tallar-la el divendres passat, tal com informa l'ACN. Des de l'ajuntament de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, han explicat que el bloc de grans dimensions que ha quedat al talús i que es volia fer caure amb l'aplicació de ciment expansiu s'ha subjectat amb uns cables.



D'aquesta manera, s'ha pogut recuperar la circulació a la via, a l'espera de poder enllestir l'obra prevista en aquest punt, que consisteix en la construcció d'un mur d'escullera i la instal·lació d'unes malles protectores, i per la qual el municipi de les Valls de Valira ha demanat una subvenció a la diputació de Lleida.

Durant els dies que aquesta carretera local ha estat tallada, els veïns dels quatre nuclis afectats pel despreniment tan sols hi podien accedir per una pista forestal per la qual només podien passar vehicles totterreny.