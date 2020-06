Reobren els centres educatius pirinencs amb fortes mesures de seguretat sanitària i de distanciament

Els centres educatius de l’Alt Pirineu i Aran han tornat a obrir portes aquest dilluns, després de dos mesos i mig tancats per la Covid-19. Ha estat com una segona tornada a l’escola en un mateix curs, que s’ha fet a totes aquelles regions sanitàries que es troben en fase dos, entre les quals hi ha l’Alt Pirineu i Aran.



El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha establert un seguit de mesures relacionades amb les distàncies de seguretat que cal mantenir entre els estudiants, la higiene i la neteja que cal aplicar o les ràtios d’alumne per classe. En aquest sentit, s’han establert uns màxims de vuit o deu alumnes a infantil, tretze a primària i quinze a secundària. També s’ha demanat que les entrades i sortides al pati es facin de forma esglaonada i que es prioritzi l’assistència física d’aquells menors en situació de major vulnerabilitat o que tinguin els dos progenitors treballant fora de casa.



En tot cas, el retorn ha estat voluntari, ja que el curs lectiu s’acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Els centres, però, han intentat reprendre els cursos de final d’etapa, sisè de primària i quart d’ESO, així com la preparació per a la selectivitat.



Un dels centres que ha reobert aquest dilluns ha estat l’ escola Valldeflors de Tremp. Deu minuts abans de les 9 del matí, els alumnes ja han anat fent cua a la porta, on se’ls ha donat líquid desinfectant perquè es netegessin les mans abans d’entrar. Posteriorment, s’han col·locat sobre unes línies situades a terra, per mantenir la distància necessària i poder fer l’entada a l’edifici de forma esglaonada. Ja a dins de classe, s’han assegut mantenint uns dos metres de distància entre ells.



El director del centre, Diego Roldán, ha explicat que han reobert el centre per als alumnes de P3 i P5, ja que “les seves famílies tenen dret a demanar la conciliació per motius laborals”, així com els de final d’etapa, els de sisè. En aquest cas, ha assegurat que “força famílies ens han dit que ja volien tornar, d’una banda per la necessitat dels seus fills i filles de retrobar-se amb els amics, i de l’altra perquè necessitaven una mica de suport lectiu i orientació per no arribar a l’institut l’any que ve i anar molt perduts”. En total, aquest dilluns hi han anat 19 alumnes, el que representa el 50% de l’alumnat total de sisè.



Pel que fa a l’activitat dins l’aula, tots ells disposen del seu ordinador i el seu material, de manera que no l’han de compartir amb cap altre alumne. En relació als alumnes de primer a cinquè de primària, Roldán ha explicat que “hem organitzat unes tutories individualitzades, amb petits grups i de forma no continuada, amb algunes famílies que ens han demanat fer un seguiment de les tasques acadèmiques”.

Reobre la llar d’infants municipal de la Seu

A la Seu d’Urgell un dels centres educatius que també ha obert aquest dilluns ha estat la llar d'infants municipal Els Minairons. Tal com han indicat des de l’Ajuntament, seguint les indicacions de Salut Pública i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha acollit als alumnes dels grups de P1 i P2, preferentment d'aquelles famílies que els seus pares, mares o tutors estan treballant presencialment o que es troben en una situació de vulnerabilitat social.

En aquest centre els infants s'atenen amb una ràtio de cinc alumnes per aula, l'horari d'obertura és de 7:45 a 13:15h i no s'ofereix servei de menjador. A més, les famílies dels infants que es reincorporen han de signar una declaració responsable de salut i justificar que tenen el calendari de vacunes al dia.

Des del consistori han remarcat que l’equipament s'ha preparat adequadament per poder atendre als infants, s'han programat les tasques de desinfecció necessàries, s'han adaptat els protocols de funcionament a les mesures de prevenció i s'han condicionat els espais i joguines dels infants. La programació educativa també s'ha adaptat a les necessitats actuals prioritzant les activitats a l'exterior. L'Ajuntament també ha indicat que preveu obrir la llar d'infants durant els mesos d'estiu amb el Casalet de Vacances, que s'iniciarà el 30 de juny.

Rebuig dels sindicats a la reobertura

Per la seva banda, els sindicats USTEC·STEs, Intersindical CSC, ASPEPC·SPS, UGT i CGT han demanat la dimissió del conseller d'Educació català, Josep Bargalló, i han fet una crida a les direccions i al conjunt de la comunitat educativa a no obrir els centres sense tenir garantides les condicions de seguretat. Al seu parer, és "totalment irresponsable" la tornada als centres en aquestes condicions, com també ho és, diuen, no haver negociat el pla de reobertura. Per això demanen que Bargalló marxi, "perquè ha demostrat que ni escolta els treballadors, ni els seus representants, ni els seus propis serveis de prevenció".