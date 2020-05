Representants de l'Alt Pirineu volen que es permeti la mobilitat entre regions sanitàries en la mateixa fase

Diversos representants polítics de l' Alt Pirineu i Aran s'han mostrat a favor de permetre la mobilitat entre les regions sanitàries que estiguin en el mateix punt del procés de desescalada, amb l'objectiu de "tornar poc a poc a la normalitat" i " reactivar l'economia". Consideren que aquest replantejament cal fer-lo ara, aprofitant que aquest dilluns la majoria d'àmbits territorials, excepte Barcelona i l'Àrea Metropolitana, han avançat a la fase 1. Tot i això, insisteixen que no es pot "abaixar la guàrdia" i que cal aplicar "seny i responsabilitat". A més, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, també aposta per recuperar la mobilitat cap a les localitats situades a l'altra banda de la frontera estatal entre Espanya i França, encara que sigui establint una franja territorial concreta.

Piñeira creu que cal obrir un debat sobre la mobilitat entre les regions sanitàries que estan a la fase 1 de desescalada. Així, tot i que deixa clar que la " preservació de la salut" ha de continuar tenint prioritat, en aquesta etapa creu que també cal "anar recuperant i reactivant mica en mica l'activitat econòmica" amb "seny i responsabilitat". Així, explica que a l'Alt Pirineu i Aran hi viu només un 1% de la població de Catalunya, tot i ocupar una cinquena part del territori català, i que, a banda, la mesura permetria a la població cerdana accedir a "serveis bàsics" que no hi són a la comarca.

Pel que fa als fluxos de mobilitat a la frontera, l'alcalde de Puigcerdà ha destacat que igual que fins ara els desplaçaments per anar a treballar o per accedir a l'hospital de la Cerdanya amb finalitats mèdiques s'han pogut fer, cal anar recuperant els "intercanvis de molts tipus" que hi ha entre l'Alta i la Baixa Cerdanya. En aquest sentit, ha apostat per establir un límit de distància on aquests intercanvis siguin possibles, ja que, afegeix, cal ser "capaços de donar respostes diferents" segons l'evolució que vagi tenint la pandèmia.

Mentrestant, a l'altre extrem de la regió, l'alcaldessa de la Vall de Boí (Alta Ribagorça), Sònia Bruguera, també ha dit que s'ha de recuperar la mobilitat de manera "progressiva" i amb la finalitat que puguin arribar turistes. Tot i això, ha insistit en el fet que els veïns i les administracions locals tenen " molts dubtes" del que la gent pot i no pot fer en cada fase dins dels seu àmbit territorial i en regions sanitàries veïnes que es troben en el mateix punt del procés de desescalada.

Demanen directrius més clares

Bruguera veu amb preocupació la "incertesa" que hi ha sobre allò que poden fer i ha explicat que moltes vegades les administracions locals no poden donar resposta als veïns per la poca concreció de les directrius que publica el BOE. Per aquest motiu, ha demanat que, tot plegat, "estigui molt més clarificat" i que no es donin "incongruències" a pobles petits. A més, ha afirmat que la seva màxima prioritat és ara per ara la protecció dels veïns de la Vall de Boí i quan puguin arribar els turistes, la seva protecció també passarà a ser una prioritat.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, té clar que no s'ha d'"abaixar la guàrdia" amb el control sanitari de la pandèmia, però demana que la gent es pugui moure pel territori i que, d'aquesta manera, al Pallars Sobirà hi puguin arribar turistes. De fet, pràcticament tots els hotels i càmpings de la comarca estan tancats i, tot i poder obrir, esperen l'arribada de visitants a la zona. Per contra, el seu homòleg a l'Alt Urgell, Miquel Sala, està a favor de continuar cenyint la mobilitat a dins de l'àmbit de la regió sanitària, "per coherència", diu, amb el criteri que s'ha seguit fins ara en la planificació i gestió del procés de desescalada. Així, considera que és millor esperar unes setmanes per tal de minimitzar qualsevol risc de "rebrot" de la Covid-19.