Restablert el servei de tren entre Puigcerdà i Ripoll després de set setmanes d’interrupció

La circulació ferroviària de la línia R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ripoll s'ha recuperat aquest dilluns després de set setmanes interrompuda per l'estat d'alarma. S'ha passat de les tres expedicions diàries per sentit que es venia fent amb el servei de bus alternatiu a un total de sis. Això representa un servei menys dels que hi havia abans de la Covid-19. Malgrat aquesta reducció, des de la plataforma d'usuaris 'Perquè no ens fotin el tren' han valorat positivament la recuperació i han subratllat que aquest és un servei "molt necessari".



La represa del servei ha coincidit amb l'entrada de la Cerdanya a la fase 2 de la desescalada mentre que el Ripollès continua estant a l'1. Des de l’inici del desconfinament han estat nombroses les veus, tant d’institucions públiques com d’usuaris, que han demanat el restabliment de la línia, un cop recuperada part de la normalitat. El darrer en afegir-s’hi ha estat l' ajuntament de Ripoll, que ha lamentat que el servei de tren hagi estat interromput durant tot aquest temps i ha aprofitat per reclamar més inversió.

Falta el tram internacional

Ara bé, el servei a la línia no s’ha recuperat del tot, ja que segueix sense prestar-se el tram internacional entre Puigcerdà i la Tor de Querol-Enveig. Amb l’inici del confinament, els estats espanyol i francès van decidir suprimir els serveis ferroviaris entre tots dos territoris, i no està clar quan es restablirà. De moment, la companyia ferroviària francesa SNCF no està permetent la compra de bitllets entre aquests dos estats fins al 24 de juny.