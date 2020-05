Salut proposarà que l'Alt Pirineu i Aran passi a la fase 2 el 25 de maig

Si el Ministeri de Salut ho aprova, el pròxim 25 de maig els tres territoris catalans que ja fa una setmana que estan a la fase 1 podran fer un pas més en la desescalada. I és que el departament que lidera Alba Vergés farà els informes necessaris per sol·licitar que l' Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre passin a la fase 2 del pla. Tot plegat, després que les tres regions sanitàries hagin mostrat una "bona evolució" durant la primera setmana a la fase 1.

Vergés ha destacat que en tots tres territoris es pot seguir i controlar el nombre de casos des de l'atenció primària i els indicadors permeten a la conselleria treballar per tal que puguin seguir progressant en el desconfinament. La consellera però, ha deixat clar que no es demanarà el pas de les diferents regions sanitàries que començaran el desescalament a partir d'aquest dilluns, Girona, Lleida, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. "Encara no han entrat a la primera fase, per tant creiem que s'ha de fer pas a pas i veient com evolucionen els diferents territoris", ha assenyalat.

Què es podrà fer a la fase 2

Entre altres mesures, a la fase 2 de la desescalada els establiments de restauració ja podran atendre clients a l'interior, tot i que no podran servir-los a la barra i l'aforament estarà limitat a un terç de la capacitat. També es permetrà la visita de monuments i altres opcions culturals, sempre amb un terç de l'aforament màxim, i es podran celebrar actes culturals amb menys de 50 persones si són en espais tancats, amb un terç de l'aforament. Si són a l'aire lliure, no es podran superar les 400 persones, si estan assegudes i amb la deguda distància de seguretat.