Satisfacció a Cerdanya per l'avançament de l'obertura de la frontera

El fet que la frontera entre Espanya i França es reobri finalment aquest 21 de juny, i no l'1 de juliol com estava previst inicialment, ha estat molt ben rebut a Cerdanya. La comarca, dividida entre els estats espanyol i francès, ha patit especialment el tancament de la frontera durant el confinament i el dia a dia dels seus habitants ha quedat clarament alterat.

L'alcalde de Puigcerdà i vicepresident del Consell Comarcal de Cerdanya, Albert Piñeira, ha valorat positivament la notícia. "A Cerdanya la frontera és molt porosa i els intercanvis socials, econòmics i culturals són molt freqüents", ha remarcat. En aquest sentit, ha afegit que quan la situació de la pandèmia era diferent a una banda i l'altra de la frontera tenia sentit aplicar "solucions diferents" i tenir-la tancada. Ara, però, "creiem que ja tenia sentit reobrir-la, perquè la situació a una banda i l'altra és similar".

Piñeira ha destacat també que "Puigcerdà exerceix un rol de capital per al conjunt de la comarca", és a dir per a l'Alta i la Baixa Cerdanya. En aquest sentit, ha afegit que "hi ha una part del comerç, l'hostaleria i la restauració, però també diversos serveis públics, o el mateix mercat dels diumenges, que reben a molta gent de l'Alta Cerdanya".

Justament, des de l'Alta Cerdanya feia dies que esperaven l'anunci de la reobertura. L'alcalde d'Estavar i vicepresident de la Comunitat de Comunes Pirineus-Cerdanya, Laurent Leygue, ha explicat que "era una mesura esperada i, de fet, encara haurem d'esperar una setmana més del que voldríem, perquè nosaltres ja ho teníem tot apunt per obrir ja mateix".

Tot i això, el fet que la frontera es reobri "en vigílies de Sant Joan i amb la perspectiva de poder rebre gent al juliol, quan començarem les vacances, és una bona notícia". En aquest sentit, a l'Alta Cerdanya la mesura ha estat doblement benvinguda. D'una banda, pel fet que es podrà recuperar la normalitat "i tornar a anar a Puigcerdà a fer compres, prendre alguna cosa o passejar". De l'altra, perquè es podrà tornar a rebre turistes de l'altra banda de la frontera.

Leygue ha posat en relleu el gran nombre de persones residents a la Catalunya sud que tenen la segona residència a l'Alta Cerdanya, així com la gran quantitat de gent que travessa la frontera per anar a gaudir d'atractius turístics com els banys termals de la zona. En aquest sentit, ha destacat que s'ha preparat tot per poder tornar a acollir a tothom amb les mesures de seguretat pertinents. "Ara, però, veurem si la gent torna a venir de vacances com sempre o si hi haurà por o aprensió", ha alertat. Sigui com sigui, ha deixat clar que en l'àmbit turístic tot està a punt.

Poca afectació pel pas de la Catalunya Central i Girona a la fase 3

D'altra banda, aquest dilluns l'Alt Pirineu i l'Aran han recuperat la mobilitat amb les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona -i de retruc, amb el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Així doncs, la circulació entre les comarques del Berguedà i Cerdanya, que queden unides a través del Túnel del Cadí, ja torna a ser possible. Tot i això, segons l'ACN, en aquestes primeres hores, no s'ha detectat encara un elevat volum de trànsit. De fet, no es preveu que aquesta situació es doni fins que la regió sanitària de Barcelona, que inclou tota la seva àrea metropolitana, passi a la fase tres de la desescalada.



En declaracions a l'ACN, la presidenta del Consell Comarcal de Cerdanya, Roser Bombardó, ha destacat que la recuperació de la mobilitat amb Girona i la Catalunya Central és positiva, sobretot de cara als sectors econòmics de la zona que, a més, s'han preparat per dur a terme el seu servei amb "garanties". Així, ha deixat clar que cal anar tornant a la "nova normalitat" i que un dels reptes de la comarca durant aquest estiu ha de ser el de gestionar els aparcaments i accessos als diversos espais naturals, on es preveu que en les pròximes setmanes hi pugui haver "molta afluència" de persones.



Les altres vies de comunicació que comuniquen aquests dies l'Alt Pirineu i Aran amb les altres regions sanitàries en fase tres són la C-26, que uneix l'Alt Urgell amb el Solsonès, i l' N260, l'eix pirinenc, que relliga les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran amb el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. El fet que la regió sanitària de Lleida continuï aquest dilluns en la fase dos de la desescalada restringeix part de les comunicacions per carretera de l'N-230, que va fins al pas fronterer amb França per Les (Val d'Aran). El mateix passa amb la C-13, entre la capital del Segrià i Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), i la C-12, que s'uneix a l'anterior al terme d'Àger (Noguera) -just abans de travessar la serra del Montsec i entrar al Jussà- i arriba, a l'altre extrem, fins a Amposta, a les Terres de l'Ebre.