Satisfacció al Pirineu per la possibilitat de reprendre la caça preventiva d’animals salvatges

Els representants dels principals sindicats agraris i ramaders al Pirineu s’han mostrat satisfets amb la mesura aprovada recentment pel departament d’Agricultura. La Generalitat ha anunciat que permetrà les batudes d’animals salvatges en aquelles zones on aquesta fauna estigui causant danys en explotacions agràries i ramaderes. La mesura feia dies que es reclamava, ja que amb el confinament, la manca d’activitat cinegètica havia comportat un augment dels danys causats per aquests animals.

Des d’Unió de Pagesos, el responsable de les comarques de muntanya, Joan Guitart, s’ha mostrat satisfet amb la mesura. Ha admès que amb la situació de confinament té menys contacte amb la resta de pagesos i ramaders i que, per tant, encara no han pogut quantificar els danys que els provoca aquests dies la fauna salvatge. Tot i això, ha remarcat que aquesta mesura “és interessant, perquè almenys ens permetrà defensar el que és nostre”.

Guitart també ha desatacat que “és important que quan es facin els peritatges de les afectacions, la gent prengui consciència de les destrosses que arriben a fer animals com els senglars, perquè sembla que des del Departament d’Agricultura no en són gaire conscients”. Tot i mostrar-se satisfet per aquesta mesura, també ha apuntat alguns dubtes sobre la seva viabilitat. Ha detallat que ara mateix hi ha moltes truges prenyades “i el que volen els caçadors és que hi hagi garrins, de manera que difícilment accediran a matar aquestes truges”.

L’altra problemàtica, ha afegit, és que “si les truges acaben de parir, defensen molt més els seus garrins i planten cara, de manera que estripen a molts més gossos”. Això fa que els caçadors tinguin més por d’exposar-los. Per tant, ha apuntat que la mesura, a la pràctica, l’acabaran aplicant aquells pagesos o ramaders que tinguin permís d’arma “i vulguin sortir a defensar el que és seu”.

Mentrestant, des del sindicat agrari ASAJA, el seu president a les terres de Lleida i a l’Alt Pirineu, Pere Roqué, ha remarcat que aquesta “és una mesura que desitjàvem des de feia dies, perquè els atacs de fauna salvatge des que estem en confinament han augmentat un 40%”. Al Pirineu, ha explicat, les principals afectacions tenen a veure amb les destrosses que fan els porc senglars als prats i als sembrats.

Roqué també ha remarcat la problemàtica que representa la gran taxa de reproducció que està havent-hi d’animals salvatges, com ara muflons, cabirols o daines. “En poblacions com Esterri d’Àneu ja se n’ha vist algun exemplar, i ens preocupa l’afectació que tindrà això a l’estiu, quan pugem les pastures a l’alta muntanya”, ha explicat. La principal problemàtica en aquest cas és que “es mengen l’herba que hauria de ser per a les vaques que pugem a pasturar i, a més, són portadors de tuberculosi”.