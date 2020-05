Satisfacció moderada en la primera setmana de reobertura de terrasses i comerços a l’Alt Pirineu

L’ Alt Pirineu i Aran ha tancat aquest diumenge la primera setmana de la fase 1 del desconfinament en què els bars han pogut reobrir les terrasses, amb un 50% de l’aforament, i els comerços de menys de 400 metres quadrats han tornat a vendre sense necessitat de cita prèvia. Tot i que molts bars han optat per no obrir encara i esperar que, amb la fase dos, ja es puguin habilitar zones interiors dels locals, les sensacions d’aquesta primera setmana són moderadament positives.



Des de l’Associació d’Hostaleria i Restauració de l’Alt Urgell, el seu president, Miquel Àngel Sànchez, ha apuntat que la desena de bars que han obert a la Seu d’Urgell “han anat treballant”. Ha afegit que “tot i que el temps d’aquesta primera setmana en fase 1 no ha acompanyat gaire, sembla que la gent ha sortit amb ganes d’ocupar les terrasses”.



Una sensació compartida pels responsables del Decantat, un dels dos bars que ha reobert al passeig Doctor Perason de Tremp. Des de l’establiment, Sebastián Reyes, ha assegurat que “no ens podem queixar, aquesta setmana ha anat bé, ja que la gent ha sortit amb ganes, però també cal tenir en compte que només hem obert un 20% dels bars de Tremp”. Això ha fet que la gent s’hagi acabat concentrant en aquestes poques terrasses, que han acabat treballant força. És per això que Reyes deixa clar que “no ha estat una mostra real” de com pot anar a partir del moment en què reobri tothom.



Reyes també ha apuntat que el temps “no ha acompanyat gaire”, ja que diversos dies ha plogut durant bona part de la jornada. A més, ha assenyalat que els hàbits de la clientela han canviat lleugerament i “ara només vénen a fer un cafè, un refresc o una cervesa i no s’estan tanta estona”.



Pel que fa al comerç, les sensacions d’aquesta primera setmana també han estat moderadament positives. Des de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell el seu president, Juan Carlos Salsas, ha explicat que “la gent ha sortit amb ganes de comprar”. En aquest sentit, ha afegit que “hi havia articles, com la roba o les sabates, que semblava que costaria més de vendre inicialment, però totes les botigues que han obert han anat treballant”.



Una opinió que corroboren des de Casa Uriach, una de les botigues de Tremp que han reobert aquesta setmana, dedicada a la fotografia, la marroquineria i els articles de regal. El seu propietari, Jordi Uriach, ha explicat que “el dilluns, coincidint també amb el fet que era mercat, el dia va ser força animat i es veia que la gent tenia ganes de sortir”. Dimarts, en canvi, va ser fluix, però dimecres “va ser un bon dia, amb força gent pel carrer i feina a les botigues”.



Tot i aquesta arrencada moderadament positiva, els comerços de Tremp han comptat amb un dia menys d’obertura aquesta setmana, ja que dijous va ser Sant Bonifaci, patró de la ciutat i dia de tancament de comerços. “Tot i que el dia no va acompanyar gens, ja que va ploure molt, si haguéssim obert potser sí que hauria estat un bon dia de vendes, ja que aquesta setmana la gent ha sortit amb ganes de comprar”, ha afirmat Uriach.



En aquest sentit, ha assenyalat que “notem que la gent necessita coses, ja que hem estat molts dies tancats i no les han pogut comprar”. També ha celebrat que “la gent s’ha conscienciat d’ajudar al comerç local” i explica que s’ha trobat amb casos en què alguns clients no han pogut accedir a la botiga quan volien, per les restriccions d’aforament, i hi han tornat més tard quan hi havia menys gent per comprar-li a ell l’article, en comptes de fer-ho per internet.