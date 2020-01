Set ferits de poca gravetat en una topada entre dos cotxes i un camió a l'N-260 a la Seu d'Urgell

Set persones han resultat ferides de poca gravetat aquest dijous en una topada entre dos cotxes i un camió a l'N-260 a la Seu d'Urgell, al quilòmetre 223. El vehicle pesant transportava gasoil, però no s'ha produït cap vessament. L'accident ha estat a les 15.55 hores. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat cinc ferits a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i dos més al de la Seu d'Urgell. Hi han treballat tres dotacions dels bombers i tres ambulàncies. La policia ha donat pas alternatiu i hi ha hagut retencions en els dos sentits de la marxa.