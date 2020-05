Signat el conveni que permetrà dur estudis universitaris d’INEFC a la Seu d’Urgell

L’ajuntament de la Seu d’Urgell, la Diputació de Lleida, la Generalitat, INEFC Catalunya i la Universitat de Lleida han signat aquest dimecres al matí el conveni per posar en marxa el centre INEFC-Pirineus a la capital de l’Alt Urgell. Amb aquesta rúbrica, el projecte ja pot començar a caminar, amb la vista posada al curs 2021-2022, quan està previst que comencin les primeres classes. En aquest centre s’hi oferirà un grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), coordinat per INEFC i la Universitat de Lleida (UdL), especialitzat en esports de natura.



Tal com ha recordat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en l’acte de signatura telemàtic celebrat aquest dimecres, els dos primers cursos es realitzaran de forma provisional a l’edifici de les Monges, on compartiran espai amb la UNED. Posteriorment, es traslladaran a les instal·lacions que es construiran per acollir el centre, una ubicació “que aviat farem pública”, ha assenyalat Fàbrega.



L’alcalde de la Seu també ha posat en valor el potencial que té la Seu d’Urgell i el territori que l'envolta per acollir un grau d’aquestes característiques. “L’ Alt Urgell és una comarca de mitja i alta muntanya que disposa de totes les instal·lacions i els espais necessaris per a la pràctica dels esports de natura: tenim el Parc del Segre, instal·lacions per practicar tota mena d’esports, centres de tecnificació com el d’esquí de fons, estacions d’esquí alpí a pocs quilòmetres i, al mig, la Seu d’Urgell, com a ciutat acollidora que pot prestar tots els serveis als alumnes i al professorat”, ha apuntat.



També ha assenyalat que el projecte permetrà “ revitalitzar el Pirineu amb l’activitat més sostenible que existeix, la natura i l’esport, alhora que es fomentarà la investigació i la docència”. En aquesta línia, la consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha destacat que es tracta “d’un projecte estratègic per al Pirineu i, per tant, per al país, que ajudarà a la promoció econòmica i a la formació”. En aquest sentit, ha apuntat que quan el centre estigui a ple rendiment, es preveu que pugui acollir fins a 400 estudiants, tant d’arreu de Catalunya com també d’Andorra.



Pel que fa al finançament, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, ha apuntat que la construcció de l’equipament anirà a càrrec, de forma compartida, de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i la Diputació de Lleida. Des de la Generalitat, mentrestant, “pagarem el que val el funcionament ordinari, que es calcula que serà d’uns 3,5 milions d’euros anuals quan el centre estigui a ple rendiment, d’aquí a quatre o cinc cursos”.



La consellera Budó també ha volgut agrair a l’exalcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, l’esforç realitzat per fer possible el projecte, així com a la Universitat de Lleida pel fet que hagi acceptat traslladar a la capital de l’Alt Urgell el grau de CAFE amb especialització en activitats relacionades amb els esports de natura. En aquest sentit, el rector de la UdL, Jaume Puy, ha remarcat que “avui el sistema universitari català fa un pas més cap a la seva descentralització”, i ha celebrat que aquest projecte “ens ajudarà a crear i retenir talent al Pirineu” així com fer que aquest territori sigui “atractiu per a les activitats esportives, que aporten salut i benestar a la població”.



En una línia similar, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha remarcat que la signatura d’aquest dimecres ha estat “un pas importantíssim ja que és una porta oberta al futur del Pirineu”. El president ha apuntat la novetat que suposa aquesta iniciativa, ja que “estem poc acostumats a dotar el territori de projectes així”, i ha afegit que per als esportistes de muntanya, el millor lloc on formar-se és allà on practicaran els seus esports.



Un argument que ha compartit el director d’INEFC Catalunya, Jordi Solà, en apuntar que aquesta institució i la Seu d’Urgell ja han fet diverses col·laboracions prèvies. Ha afegit que la ciutat “ reuneix totes les condicions per poder-hi desenvolupar un projecte com aquest”.