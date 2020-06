Sort celebra una baixada simbòlica de falles amb dos representants de cada poble del municipi

Igual que ja va fer fa uns dies la Pobla de Segur, Sort tampoc ha volgut que la Covid-19 deixés marcat el 2020 com l'any en què es van deixar de baixar falles. El municipi pallarès fa tot just tres anys que va recuperar la festa de les falles -tot i haver-hi documentació que acredita la baixada de falles al municipi l'any 1919- però no ha volgut que el virus trunqués aquesta encara breu recuperació.

Així doncs, aquest any s'ha suspès la tradicional baixada de falles oberta a tothom, que reunia a més de 200 persones, però s'ha fet un acte més simbòlic. Dos representants de cada poble del municipi (un total de quinze) han portat una falla. Ja a mitja tarda han començat a caminar els del poble més allunyat de Sort i a mesura que avançava el camí anaven recollint a la resta de fallaires a cada poble. Finalment, s'han reunit amb tres pobles (Olp, Pujalt i Bressui) i han començat la baixada nocturna que els veïns de Sort han pogut veure des de casa seva.

Tres serps de llum han anat baixant muntanya avall fins a trobar-se totes a Sort. Quan hi han arribat, han cremat les falles a la foguera i han clos la festa amb el cant dels Segadors i la cançó dels fallaires de Sort, recollida el 1919 per Higini Anglès al llibre 'La nit de sant Joan' de Josep Romeu. Aquesta nova fórmula de baixada de falles es pretén mantenir en pròximes edicions i es vol que molts més veïns de cada poble s'uneixin a la festa.

Vilaller prepara un acte simbòlic

Per la seva banda, Vilaller, a l'Alta Ribagorça, també prepara un acte simbòlic per al dia de la seva baixada de falles, el 23 de juny. Des de l'Ajuntament han explicat que "aquest any la nostra festa serà diferent, carregada de nostàlgia però, alhora, amb compromís i responsabilitat donada la crisi sanitària.

Així, durant el dia de dimarts es repartirà a cada casa del poble una rèplica de la falla de Vilaller, que tindrà una inscripció, amb la idea que la gent la pugui guardar de record. També es donarà una ampolla de vi i una coca de Sant Joan a cada família, per tal que puguin celebrar aquesta revetlla diferent a casa.