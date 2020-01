Tall a l'N-260 entre Bellver i la Seu a causa d'una esllavissada

La carretera N-260 ha quedat tallada aquest dijous al matí al terme municipal del Pont de Bar (entre Bellver de Cerdanya i la Seu d'Urgell) a causa d'una esllavissada de roques, en el marc del temporal Gloria que afecta tot Catalunya, informa RàdioSeu.

El Servei Català de Trànsit explica que el tall viari s'ha notificat passades les 10 del matí, entre els quilòmetres 215 i 216 de l'Eix Pirinenc. Per causes que es desconeixen, unes pedres s'han precipitat a la via i s'ha decidit tancar-la com a mesura de precaució. El ministeri de Foment, de la seva banda, ha activat un tècnic per determinar si es pot obrir un carril amb seguretat. Com a mínim el tall hi serà fins a la tarda.

A banda d'aquesta incidència, l'ús d'equipaments especials (cadenes o pneumàtics de contacte) segueix sent obligatori en més d'una desena de carreteres de l'Alt Pirineu i Aran. Segons informava aquest matí el Servei Català de Trànsit, un dels trams afectats per aquesta situació és la carretera N-260 a la zona del port del Cantó, per anar de l'Alt Urgell al Pallars Sobirà. En aquesta punt, a més a més, es manté la prohibició de pas de vehicles pesants de 3a categoria.