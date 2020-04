Tercera defunció per coronavirus a l’hospital de la Seu

Una persona que estava ingressada amb la Covid-19 a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha mort en les darreres hores, tal com ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, a les xarxes socials. D'aquesta manera, ja són tres les víctimes mortals registrades al centre sanitari des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, un usuari de la residència assistida i de la unitat sociosanitària de l'hospital que està al seminari ha hagut de ser trasllat a l'hospital per sospita de la malaltia i s'està a l'espera de la prova PCR.

En aquests moments, a l'hospital hi ha un total de quatre malalts ingressats amb coronavirus i dos més es troben pendents de resultats. Fàbrega ha comentat que en aïllament domiciliari hi ha 175 persones, de les quals 29 són positius de coronavirus. Pel que fa a les xifres acumulades des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat hi ha hagut 237 persones confinades i 62 d'aquestes ja han rebut l'alta.