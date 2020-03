Terratrèmol de magnitud 2.4 a la Cerdanya

Segons ha informat Protecció Civil juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, aquest diumenge dia 29 hi ha hagut un terratrèmol a la Cerdanya de magnitud 2.4. L'epicentre del sisme ha estat la localitat de Meranges i s'ha percebut a les 10.52 hores per l' estació sísmica de la Rabassa a Andorra. Pel que sembla, no es té constància que hagi estat percebut per la població, tal com ha exposat Protecció Civil a través de les seves xarxes socials.