Territori destina 180.000 euros a projectes de desenvolupament i promoció del patrimoni de l'Alt Pirineu i Aran

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dimecres l'obertura de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament i la promoció del patrimoni de l'Alt Pirineu i Aran, dotada amb 180.000 euros i adreçada als ens locals i a les associacions situades en aquesta àrea. Aquesta línia d'ajuts de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ( IDAPA), que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, pretén consolidar l'economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional. Així, es poden demanar per fer fires i activitats de promoció econòmica, propostes formatives i lúdiques de patrimoni cultural o editar publicacions culturals, socioeconòmiques i científiques.



Aquesta subvenció s'atorga a posteriori, per activitats ja realitzades, que cal justificar acreditant la despesa i amb la presentació d'una memòria un cop realitzada. Així, les activitats s'han d'haver dut a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva de l'import global màxim destinat a les subvencions entre els seus beneficiaris. Amb aquest sistema es vol donar suport al màxim d'iniciatives locals possibles, tenint en compte els criteris de distribució segons la puntuació obtinguda per cada un d'ells i l'import sol·licitat.

El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins, ha destacat la importància de la convocatòria, atès que es preveu "col·laborar en un centenar d'iniciatives, en la seva majoria petites però de molt arrelament territorial". D'aquesta manera, tenint en compte el moment actual i les repercussions econòmiques derivades de la pandèmia del coronavirus, Alins valora que "aportar finançament a aquest seguit d'iniciatives, contribuirà al seu manteniment i impuls".