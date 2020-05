Tímida reobertura dels bars i restaurants de l’Alt Pirineu i Aran el primer dia de fase 1

L’Alt Pirineu i Aran ha recuperat aquest dilluns 11 de maig unes estampes que feia dos mesos que no es veien. Els bars i restaurants que han volgut han pogut reobrir les seves terrasses, tot i que amb una ocupació màxima del 50% i amb les taules separades almenys a dos metres de distància. Malgrat que alguns establiments han apujat ja avui la persiana i han tornat a servir als clients, el fet de tenir tantes limitacions ha fet que molts hagin preferit esperar per reobrir més endavant. El mal temps tampoc ha animat gaire aquest primer dia de terrasses reobertes, tot i que moltes de les que ho han fet han anat tenint força clientela.

A Tremp amb prou feines ho han fet mitja dotzena d’establiments, i molts dels que no han reobert han argumentat que prefereixen esperar a poder obrir més percentatge de terrassa i també alguna zona interior. Amb les condicions actuals asseguren que no els surt a compte reobrir, ja que molts haurien de recuperar treballadors que ara estan cobrant gràcies a un ERTO i no creuen que amb aquestes limitacions generin prou ingressos com per a poder-los pagar la nòmina.

Tremp permet ampliar l’espai de terrassa



Igual que ja han fet altres municipis, com la Seu d’Urgell, l’Ajuntament de Tremp també ha optat per permetre que els bars i restaurants amb llicència de terrassa puguin ampliar el seu espai de taules a l’exterior. L’alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha explicat que “en els casos en què hi ha espai de sobres això serà molt fàcil i en els casos on hi hagi menys espai estudiarem si es pot eliminar alguna plaça d’aparcament perquè pugui haver-hi més taules de terrassa”.

Pel que fa al cobrament de la taxa, “modificarem l’ordenança perquè cada establiment pagui només pels metres quadrats efectius que pugui utilitzar”. Ara, doncs, només pagarà la meitat i si més endavant el govern espanyol permet ampliar l’ocupació de terrassa, pagaran una mica més en funció dels metres quadrats que vagin guanyant. Una mesura que, segons l’Ajuntament, ha satisfet als establiments.

Poques terrasses a l’Alt Urgell i Cerdanya



A les principals poblacions de l’Alt Urgell, com la Seu d’Urgell o Oliana, també s’han vist algunes terrasses reobertes. Tot i això, molts establiments han preferit esperar uns dies, quan ja no hi hagi tantes limitacions d’aforament. Igualment, el mal temps, amb pluja i fred, tampoc hi ha ajudat gaire.

A Cerdanya la reobertura d’establiments també ha estat tímida. Des de l’Associació de Bars i Restaurants de la comarca, la seva presidenta, Nati Bover, ha explicat que aquest inici ha estat fluix perquè “la majoria tenim establiments petits, amb 8, 10 o 12 taules i se’ns fa molt complicat poder obrir amb aquestes limitacions”. És per això que “han obert els quatre que tenen terrasses grans i la resta esperarem a la següent fase, tot i que tenim unes ganes boges per posar-nos de nou en marxa”.

Bover també ha lamentat la poca informació amb què estan treballant aquests dies i ha apuntat que “fins ahir no es van publicar al BOE els protocols que han de seguir els establiments que obrin avui”. També ha apuntat que estan treballant amb les asseguradores per tal que incloguin el coronavirus dins dels riscos coberts, “per evitar tenir un ensurt si algun client denuncia a algun establiment per haver-hi contret la malaltia”. Bover ha celebrat, però, que almenys les empreses de riscos laborals amb què treballen els estan oferint testos “i això serà molt important per poder reobrir amb seguretat”.

Comerços reoberts



Qui sí que majoritàriament ha reobert aquest dilluns ha estat el comerç al detall. La fase 1 ja permet l’obertura de qualsevol botiga de fins a 400 metres quadrats i, tot i que encara hi ha restriccions d’aforament, ja no cal cita prèvia ni que hi hagi un depenent per client, com fins ara. Això ha fet que a la majoria de poblacions pirinenques el comerç hagi recuperat certa normalitat, excepte a Puigcerdà, on els dilluns tradicionalment fan festa i, per tant, el primer dia de reobertura amb aquestes noves condicions serà demà.