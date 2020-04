Torna a la Seu la ciutadana alturgellenca ingressada a l’UCI d’Andorra per coronavirus

Aquest dimecres està previst que es traslladi de retorn a l’hospital de la Seu d’Urgell la ciutadana alturgellenca que s’havia derivat a l’UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra, afectada per coronavirus. Justament aquest dilluns, el Govern d’Andorra havia donat a conèixer que la pacient havia estat extubada recentment i que, per tant, la seva situació havia millorat.



Tal com ha explicat a l’ARA Andorra l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, la pacient serà ingressada a planta de l’hospital alturgellenc per acabar el tractament, després del seu pas per la Unitat de Cures Intensives a Andorra. En aquest sentit, el batlle ha assegurat que aquesta és “una gran victòria transfronterera”. La pacient va ser derivada a Andorra l'11 d’abril.