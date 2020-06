Torra es compromet a treballar pel dret a l'autodeterminació de l'Aran i la difusió de l'aranès

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit aquest dimecres els actes oficials de l' Hèsta d'Aran a l'església de Mijaran, juntament amb el síndic d'Aran, Francés Boya. En el seu discurs, en aranès, Torra s'ha compromès a treballar pel dret a l'autodeterminació de l'Aran i la difusió de la seva llengua i ha recordat que Catalunya defensa la llibertat, la democràcia i els drets dels pobles i que "no ens cansarem de reivindicar la seva preservació".

Torra ha celebrat que en pocs dies Catalunya i l'Aran recuperaran les competències que "mai haurien d'haver perdut" amb la declaració de l'estat d'alarma. El president ha recordat que fa 30 anys de la primera llei d'Aran i ha afegit que aquesta és la primera fita que va dotar l'Aran de competències pel que fa al model de finançament i en matèria d'emergències. "Però el camí no s'acaba aquí, hi ha d'haver noves fites a l'horitzó", ha afegit Torra.

En aquest sentit, el president ha destacat que la defensa de la llengua és una "lluita compartida" entre Catalunya i l'Aran, per posar en valor la seva singularitat "com a aportació pròpia a la cultura universal". És per això que Torra ha dit que des del Govern "hi serem" en el reconeixement de la realitat nacional de l'Aran i el seu dret a l'autodeterminació. "Catalunya, poble veí i amic, vol ser garant de la llibertat i la democràcia per garantir els drets, que no ens cansarem de reivindicar", ha dit en aranès.

El president de la Generalitat ha aprofitat l'acte per enviar el condol a les famílies que han perdut algun ésser estimat a causa de la pandèmia i ha agraït la feina a totes les persones que han fet que les conseqüències del coronavirus no fossin "encara més tràgiques". "L'epidèmia ha tingut una cara de solidaritat i de compromís i no oblidarem mai una gesta històrica", els ha dit abans d'agrair a tota la societat aranesa "el seu compromís i el seu comportament cívic" durant l'estat d'alarma. " Hem vençut col·lectivament una epidèmia que ningú podia imaginar-se amb la fermesa, determinació i solidaritat de tota la societat aranesa", ha conclòs.

Després dels Parlaments s'ha interpretat l' himne oficial d'Aran, 'Muntanyes araneses', i s'han lliurat rams de flors a les víctimes mortals de la Covid-19 que hi ha hagut a l'Aran. Els han recollit les famílies afectades de mans de diversos representants d'aquells col·lectius que han estat al capdavant de la pandèmia com sanitaris, cossos de seguretat, voluntaris o treballadors de supermercats.