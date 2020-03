Trasllat de divuit persones grans de la Fundació Sant Hospital al seminari com a mesura de prevenció

Fins a divuit persones grans de la residència assistida i de la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell seran traslladades durant aquest divendres cap a la tercera planta de l’edifici del seminari conciliar, que ha cedit el Bisbat d’Urgell. Aquesta mesura, informen des de l'ajuntament, respon a dos objectius. El primer, treure aquests padrins de l’edifici de l’hospital, on hi ha un risc de contagi molt més alt que a la resta de la ciutat i, així, minimitzar el risc de contagi per coronavirus d’aquest col·lectiu de persones més vulnerables. El segon és permetre ampliar els espais del Sant Hospital per si es necessités per poder atendre als possibles malalts infectats per la Covid-19.

Aquesta actuació forma part de la segona fase del pla de contingència que s’ha programat a la fundació, que preveu arribar fins a 50 llits per a aguts, per atendre pacients de coronavirus positius i habilitar tres llits d’unitat de cures intensives.

Davant d’aquestes mesures, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “esperem no haver-los d’utilitzar, però cal estar preparats”. Fàbrega agraeix al Bisbat d’Urgell la seva col·laboració per la cessió d’aquesta planta de l’edifici del seminari, i alhora torna a donar les gràcies a tots els professionals sanitaris que vetllen per la salut dels ciutadans.

Al seu torn, el Consell Comarcal de la Cerdanya i tots els ajuntaments de la comarca demanem que es respectin les indicacions dictades per l’estat d’alarma decretat a Espanya i el confinament de la població arran de la situació motivada per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, manifesten la seva "preocupació davant l’existència encara avui dia de desplaçaments cap a segones residències i domicilis de familiars a la Cerdanya".



Demanen "responsabilitat individual i col·lectiva" recordant que els desplaçaments no recollits als decrets i resolucions de l’estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya estan prohibits i seran sancionats. I afegeixen que cal que els ciutadans tinguin present que la Cerdanya és un territori especialment sensible, ja que la comarca té un índex de població envellida al voltant del 20% i uns serveis sanitaris i socials bàsics adaptats a la població resident. Així, destaquen que només disposen de sis llits a l’hospital de la Cerdanya i que, per tant, depenent de com evolucionin els contagis es pot arribar a una situació de col·lapse. "No volem haver de lamentar pèrdues humanes derivades de la imprudència i la inconsciència", manifesten.

Aixi, remarquen que demanen "explícitament i de manera ferma" no anar a la Cerdanya. Desplaçar-se a la comarca, asseguren, "és posar en risc a la població resident". "Només quedant-nos a casa podrem frenar la propagació de la Covid-19", conclouen.