Tremp posa en marxa la piscina municipal i reobre el pavelló del Joncar

La piscina municipal de Tremp inicia aquest dimarts 23 de juny la temporada d'estiu, en què obrirà cada dia en horari d'11.30 a 20h. Tal com han explicat des de l'Ajuntament en un comunicat, a causa de la situació creada per la crisi sanitària el servei es durà a terme implantant els protocols sanitaris i d'higiene contra la Covid-19. Així, caldrà que hi hagi distanciament interpersonal, s'incrementarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions i no es podrà accedir als vestidors, dutxes ni utilitzar fonts d'aigua.

Pel que fa a l'aforament no s'haurà de reservar cita prèvia però sí que es limitarà l'accés a 90 persones per tal de poder garantir la distància interpersonal de dos metres. Aquesta temporada, de moment, no estarà disponible l'abonament d'estiu, sinó que només sortiran a la venda les entrades de dia. Tot i això les persones que l'any passat no van acabar l'abonament podran utilitzar-lo.

D'altra banda, a partir del dijous 25 de juny reobrirà el pavelló del Joncar, tancat des de mitjans de març, quan va començar la crisi de la Covid-19. Els usuaris que vulguin accedir a la pista de parquet o a la sala de musculació podran demanar cita prèvia trucant per telèfon al 639 780 773 o al 973 651 379. La regidoria d'Esport ha establert totes les mesures necessàries per oferir el servei amb totes les garanties. Així, es compliran les limitacions d'aforament i es duran a terme tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions.