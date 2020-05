La Trobada Empresarial al Pirineu farà una jornada virtual sobre economia, sanitat i Europa

La Trobada Empresarial al Pirineu realitzarà aquest pròxim divendres 12 de juny una jornada virtual que durà per títol “ Del sotrac a l’impuls econòmic”. Tal com ha donat a conèixer l’organització a través d’un comunicat, la sessió girarà al voltant de tres temes de màxima actualitat: l’ economia, la sanitat i Europa. El 12 de juny és, justament, un dels dos dies en què s’hauria celebrat la trobada de forma física si no hagués estat per la Covid-19. Cal recordar que la trobada presencial no s’ha anul·lat sinó que s’ha ajornat fins al 29 i 30 d’octubre.



Els ponents d’aquesta jornada seran Alfred Pastor, professor emèrit de la IESE School Business; Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d’Epidemiologia; i Ramon Tremosa, professor d’economia de la Universitat de Barcelona i diputat al Parlament Europeu entre el 2009 i el 2019. Les ponències, que començaran a les 17h i està previst que durin una hora i mitja, estaran moderades pel periodista Josep Puigbó i es duran a terme a través de la plataforma Zoom.