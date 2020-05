La UNESCO accepta la candidatura perquè els rais es converteixin en Patrimoni Immaterial de la humanitat

La UNESCO ha acceptat la candidatura que van presentar l’any passat diverses associacions de raiers d'Europa, entre elles les de Coll de Nargó i la Pobla de Segur, perquè es reconeguin com a Patrimoni Immaterial de la humanitat les baixades de rais que es fan, entre d'altres llocs, en aquests dos municipis pirinencs. Tal com ha explicat el president de l’Associació de Raiers de Coll de Nargó, Àlex Ferré, “ara només falta que la UNESCO hi doni el vistiplau definitiu, i perquè això passi cal el suport de la gent”.



En aquest sentit, ha explicat que un dels elements que valora l’organització a l’hora de validar definitivament una candidatura és el suport popular que té. És per això que les entitats promotores han demanat a la població que gravi vídeos donant suport a la candidatura i explicant per què cal que la UNESCO reconegui aquesta tradició.



Ferré ha afegit que “si ens donen el vistiplau definitiu, situarem les baixades de rais al mateix nivell que tradicions com la Patum de Berga o els castells”, que ja compten amb aquest reconeixement de la UNESCO. És per això que ha insistit en la importància que la societat s’impliqui per tal d’aconseguir-ho. Des de l’entitat han habilitat una adreça de correu electrònica perquè la gent els faci arribar els vídeos de suport, que s'hauran d'enviar abans del 3 de juny: raiersdenargounesco@gmail.com