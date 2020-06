La Seu d'Urgell celebrarà una revetlla de Sant Joan "diferent"

Aquest pròxim dimarts 23 de juny la Seu d'Urgell celebrarà la revetlla de Sant Joan, però enguany ho farà d'una manera 'diferent' per tal d'adaptar-se a les mesures de seguretat i sanitàries marcades per la pandèmia de la Covid-19. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament en un comunicat de premsa, l'element central de la revetlla seguirà sent el foc però d'una manera diferent. Així, la celebració de la nit de Sant Joan consistirà en un espectacle pirotècnic, que s'iniciarà a les onze de la nit des de la Torre Solsona, a càrrec dels Diables de l'Alt Urgell que l'encendran amb la Flama del Canigó. Aquest espectacle de llum i foc es podrà seguir des de tots els punts de la ciutat.

Respecte a la celebració d'aquest Sant Joan 'diferent', el regidor de Festes i Tradicions de l'ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, ha explicat que "la situació causada per la pandèmia de la Covid-19 ens ha obligat a adaptar la tradicional revetlla de Sant Joan, que marca l'inici del solstici d'estiu. Des de Protecció Civil, conjuntament amb els representants del sector cultural i de la pirotècnia, han proposat una reorientació de la campanya de la revetlla de Sant Joan per poder-la fer amb la màxima seguretat d'acord amb les mesures de protecció i higiene corresponents".

Guàrdia afegeix que "enguany, tot i que no podrem gaudir de la foguera i de l'ambientació musical posterior, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell volem que la ciutadania gaudeixi d'aquesta nit, des del balcó de casa, des de l'hort o des de la plaça, amb amics, família o veïns". Cal remarcar que l'accés a la Torre Solsona estarà tancat al públic durant la nit de Sant Joan.