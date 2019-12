La Seu d’Urgell destina gairebé 1,5 milions d’euros per solucionar el problema de l’habitatge

Una partida de gairebé 1,5 milions d'euros destinada a Habitatge i Urbanisme la Seu (Hiuls), la societat privada municipal encarregada d'assumir les polítiques d'habitatge, és un dels punts més destacats del pressupost consolidat 2020 de la Seu d'Urgell, que arriba gairebé als 19 milions d'euros. El pressupost té l'objectiu d'afrontar el problema d'accés a l'habitatge, millorant el parc d'habitatge de lloguer social i assequible, com per exemple rehabilitant pisos buits. Jordi Fàbrega, alcalde de la ciutat, ha indicat que "ha de ser una eina que permeti la cohesió social de tots els veïns i veïnes de la Seu. Un dels altres aspectes importants d'aquest pressupost és una partida destinada a iniciar els estudis per millorar els serveis públics, en especial l'equipament residencial i de pisos tutelats per a la gent gran.

El pressupost ha estat presentat aquest dilluns al matí i es debatrà en la sessió plenària d'aquest mateix dilluns a les 19 hores. A banda, l'increment més elevat que presenta aquest pressupost és en els recursos destinats a noves inversions. Des de l'ajuntament, asseguren que aquest augment és possible gràcies a una contenció de la despesa de totes les iniciatives ja consolidades i per aquest motiu asseguren que és un pressupost auster. Per aquest motiu, no es preveuen inversions importants al Parc del Segre, on els darrers dos anys s'hi han realitzat inversions que superen el milió d'euros per millorar els equipaments pels Mundials.

Quant als equipaments, es preveu una reforma integral de la Biblioteca Sant Agustí, així com millorar l'eficiència energètica. Un dels altres aspectes a destacar és la millora de la via pública, la qual s'hi destinaran vora de 350.000 euros. Finalment, també s'inclouen partides per iniciar els estudis del projecte d'establir el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la ciutat, així com també una aplicació mòbil de comunicació amb la ciutadania.

Així, aquest pressupost, que tot i tenir la majoria del consistori, també s'ha parlat amb la resta dels grups municipals, tal com ha indicat Fàbrega, substituirà el pressupost del 2018, ja que durant el 2019 l'ajuntament ha reballat amb un pressupost prorrogat després de no haver pogut arribar a un acord polític.